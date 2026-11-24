Η σύσκεψη πραγματοποιείται στον απόηχο της αποχώρησης της ολλανδικής εταιρείας HVA, η οποία είχε κληθεί - μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του 2023 - να βάλει τάξη στο υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη (16:00), στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα και τους Δημάρχους των πρωτευουσών των περιφερειακών ενοτήτων της περιοχής, με αντικείμενο τη διαχείριση των υδάτων.

Η σύσκεψη πραγματοποιείται στον απόηχο της αποχώρησης (που συνοδεύτηκε με εξώδικο ύψους 2,5 εκατ. ευρώ) της ολλανδικής εταιρείας HVA, η οποία είχε κληθεί - μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του 2023 - να βάλει τάξη στο υδατικό πρόβλημα της περιοχής.

ΕΛΑΣ και ΚΚΕ Θεσσαλίας είχαν εκδώσει μάλιστα σχετικές ανακοινώσεις, κατηγορώντας την κυβέρνηση για το «ναυάγιο».