Περισσότερα από 200 κελτικά νομίσματα εντοπίστηκαν μέσα σε κεραμικό αγγείο.

Έναν αρχαιολογικό θησαυρό εξαιρετικής ιστορικής αξίας, ο οποίος παρέμενε κρυμμένος στο έδαφος για περισσότερους από δύο αιώνες χιλιετιών, έφεραν στο φως εργασίες για την κατασκευή ηλεκτρικού υποσταθμού στη δυτική Ουγγαρία.

Πρόκειται για περισσότερα από 200 ασημένια κελτικά νομίσματα, τα οποία χρονολογούνται μεταξύ του τέλους του 2ου αιώνα π.Χ. και των αρχών του 1ου αιώνα π.Χ. Η ανακάλυψη συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα ευρήματα του είδους στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ενεργειακής εταιρείας E.ON, τα νομίσματα εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών που πραγματοποιήθηκαν από το 2023 έως το 2025, πριν από την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων.

Το συνολικό βάρος τους ανέρχεται σε περίπου δύο κιλά, ενώ η αξία τους αποκλειστικά ως ποσότητα ασημιού ξεπερνά τα 2.000 δολάρια. Ωστόσο, η αρχαιολογική τους σημασία και η σπανιότητά τους καθιστούν τον θησαυρό ανεκτίμητο.

Πώς εντοπίστηκε ο κρυμμένος θησαυρός

Η έκταση στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι ανασκαφές χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν ως αγροτική γη. Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών, οι εργασίες οργώματος είχαν φέρει στην επιφάνεια μεμονωμένα αρχαία νομίσματα.

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Ο εντοπισμός ορισμένων ακόμη νομισμάτων κατά τις πρόσφατες ανασκαφές οδήγησε τους αρχαιολόγους στη συστηματική διερεύνηση της περιοχής με ανιχνευτές μετάλλων.

Τελικά, οι ερευνητές ανακάλυψαν ένα μικρό κεραμικό αγγείο, θαμμένο σε βάθος περίπου 40 εκατοστών, στο εσωτερικό του οποίου βρισκόταν ο πολύτιμος θησαυρός.

«Πρόκειται για σπάνιο εύρημα στην Ευρώπη», δήλωσε η Eszter Kreiter, αρχαιολόγος του Εθνικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Ουγγαρίας, επισημαίνοντας ότι η τελευταία ανάλογη ανακάλυψη στη χώρα είχε πραγματοποιηθεί στα τέλη της δεκαετίας του 1960.

Η σύνδεση των νομισμάτων με την αρχαία Ελλάδα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ελληνική επιρροή στην κατασκευή των κελτικών νομισμάτων. Πρόκειται για απομιμήσεις των αρχαίων ελληνικών τετράδραχμων, ενός τύπου ασημένιου νομίσματος που εμφανίστηκε στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ.

Τα συγκεκριμένα νομίσματα ανήκουν στον τύπο «Velem», ο οποίος πήρε την ονομασία του από έναν οχυρωμένο κελτικό οικισμό που βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα δυτικότερα από το σημείο της ανακάλυψης.

Στη μία όψη τους απεικονίζεται μια σχηματοποιημένη ανθρώπινη κεφαλή, η οποία εκτιμάται ότι παραπέμπει στον αρχαίο ελληνικό θεό Απόλλωνα, ενώ στην άλλη διακρίνεται ένας έφιππος πολεμιστής με κράνος.

Σύμφωνα με τον ειδικό στην αρχαία νομισματική και ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης Christopher Howgego, οι κελτικοί πληθυσμοί της Λεκάνης των Καρπαθίων άρχισαν να κατασκευάζουν δικά τους ασημένια νομίσματα, όταν Κέλτες μισθοφόροι ήρθαν σε επαφή με την ελληνική νομισματική παράδοση, υπηρετώντας σε ελληνιστικούς στρατούς στην Ελλάδα και τη Μακεδονία.

Λόγω της μεγάλης τους αξίας, τα νομίσματα αυτά εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνταν σπάνια στις καθημερινές συναλλαγές. Αντίθετα, αποτελούσαν μέσο αποθήκευσης πλούτου ή χρησιμοποιούνταν ως τελετουργικές προσφορές.

Ευρήματα που αποκαλύπτουν ιστορία 7.000 ετών

Ο θησαυρός των ασημένιων νομισμάτων δεν ήταν η μοναδική σημαντική ανακάλυψη των αρχαιολόγων. Οι ανασκαφές αποκάλυψαν ίχνη ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή που εκτείνονται σε βάθος τουλάχιστον 7.000 ετών.

Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται:

- Μια λειασμένη λίθινη σμίλη, ηλικίας σχεδόν 7.000 ετών, η οποία χρησιμοποιούνταν για την επεξεργασία ξύλου.

- Μια γυάλινη χάντρα με διακοσμητικό μοτίβο που θυμίζει μάτι παγωνιού, η οποία χρονολογείται στον 7ο ή τον 6ο αιώνα π.Χ.

- Ένα τούβλο της ρωμαϊκής εποχής, πάνω στο οποίο έχει διατηρηθεί το αποτύπωμα της πατούσας ενός σκύλου.

Στην ίδια περιοχή είχε κατασκευαστεί, αιώνες αργότερα, μια ρωμαϊκή έπαυλη, χωρίς οι οικοδομικές εργασίες της εποχής να διαταράξουν τον θαμμένο θησαυρό.

Παρότι το κτίσμα δεν σώζεται πλέον, οι αρχαιολόγοι κατάφεραν να ανασυνθέσουν την κάτοψή του, εντοπίζοντας μάλιστα στοιχεία ενός συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Τα αρχαιολογικά ευρήματα αναμένεται να παρουσιαστούν σε μουσειακή έκθεση, αναδεικνύοντας, μεταξύ άλλων, τις πολιτισμικές και οικονομικές διασυνδέσεις των Κελτών με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο.

Πηγή: livescience.com