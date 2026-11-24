Το εμβληματικό αυτοκίνητο από την ταινία «Batman Returns» του Τιμ Μπάρτον δεν κατάφερε να πιάσει την ελάχιστη τιμή που είχε ορίσει ο ιδιοκτήτης του.

Χωρίς αγοραστή έμεινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα οχήματα στην ιστορία του κινηματογράφου, το θρυλικό Batmobile, παρά το γεγονός ότι οι προσφορές στη δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε στην Καλιφόρνια έφτασαν τα 3,25 εκατομμύρια δολάρια.

Πρόκειται για ένα από τα τρία ειδικά κατασκευασμένα αυτοκίνητα που χρησιμοποιήθηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Batman Returns» του 1992, με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Κίτον και σκηνοθέτη τον Τιμ Μπάρτον.

Το όχημα δημοπρατήθηκε από τον οίκο Julien's στην Γκαρντένα, κοντά στο Λος Άντζελες, ωστόσο η υψηλότερη προσφορά δεν κάλυψε την ελάχιστη αποδεκτή τιμή του πωλητή, ο οποίος επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Οι προσδοκίες για νέο ρεκόρ

Πριν από τη δημοπρασία, η αξία του κινηματογραφικού αυτοκινήτου είχε εκτιμηθεί μεταξύ 5 και 7 εκατομμυρίων δολαρίων, με τον οίκο δημοπρασιών να ευελπιστεί ότι θα καταρρίψει το προηγούμενο ρεκόρ πώλησης ενός Batmobile.

Το συγκεκριμένο ρεκόρ είχε σημειωθεί το 2013, όταν το όχημα που οδηγούσε ο Άνταμ Γουέστ στην τηλεοπτική σειρά του Batman τη δεκαετία του 1960 είχε πωληθεί έναντι 4,6 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών.

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Το ιδιαίτερο αυτοκίνητο του Μάικλ Κίτον

Γνωστό ως «Hero Car No. 1», το Batmobile έχει μήκος σχεδόν έξι μέτρων και ξεχωρίζει για το επιβλητικό μαύρο αμάξωμα και τα δύο χαρακτηριστικά πτερύγια στο πίσω μέρος του.

Σύμφωνα με τον οίκο Julien's, χρησιμοποιήθηκε στις περισσότερες σκηνές οδήγησης της ταινίας, ενώ για αρκετά χρόνια παρέμεινε σε αποθηκευτικό χώρο, προτού εκτεθεί στο Μουσείο Αυτοκινήτου Marconi, στην Καλιφόρνια.

Το αυτοκίνητο διατηρεί μέχρι σήμερα την αυθεντική του βαφή, τον κινητήρα V8 της Chevrolet, καθώς και το ειδικό τηλεχειριζόμενο σύστημα εξάτμισης που παρήγαγε φλόγες για τις ανάγκες των γυρισμάτων.

Ο οίκος δημοπρασιών το χαρακτηρίζει ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά οχήματα στην ιστορία του Χόλιγουντ, υπογραμμίζοντας την επιρροή που άσκησε η σκοτεινή αισθητική του Τιμ Μπάρτον στις μεταγενέστερες ταινίες υπερηρώων.

Οι περιορισμοί για τον μελλοντικό ιδιοκτήτη

Παρά την υψηλή συλλεκτική του αξία, το Batmobile δεν διαθέτει άδεια κυκλοφορίας σε δημόσιους δρόμους, ενώ ο κινητήρας και το κιβώτιο ταχυτήτων του έχουν δοκιμαστεί ελάχιστες φορές μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων.

Επιπλέον, ο μελλοντικός αγοραστής θα πρέπει να συμμορφωθεί με συγκεκριμένους περιορισμούς που απορρέουν από συμφωνία με τη Warner Bros., η οποία διαχειρίζεται τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της DC Comics.

Μεταξύ άλλων, για την παρουσίαση του αυτοκινήτου σε ειδικές εκδηλώσεις απαιτείται προηγούμενη έγκριση, ενώ κατά τη δημόσια έκθεσή του θα πρέπει να παραμένει ακίνητο.

Ο Ρόμπερτ Τόμσον, καθηγητής τηλεόρασης και ποπ κουλτούρας στο Πανεπιστήμιο των Συρακουσών, εκτιμά ότι η πληθώρα κινηματογραφικών και τηλεοπτικών εκδοχών των υπερηρώων ενδέχεται να περιορίζει την αίσθηση της αποκλειστικότητας των συλλεκτικών αντικειμένων.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει, το γεγονός ότι οι προσφορές για το συγκεκριμένο Batmobile ξεπέρασαν τα τρία εκατομμύρια δολάρια αποδεικνύει ότι τα κινηματογραφικά ενθύμια εξακολουθούν να έχουν σημαντική αξία.

Πηγή: apnews.com