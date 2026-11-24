Οι εκπαιδευτικοί απεργούν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, τι θα γίνει στα σχολεία με σχόλασμα και ολοήμερο - Μαθητικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια στις 10:30.

Η αυριανή 24ωρη πανελλαδική πανδημοσιουπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ στην οποία θα συμμετέχουν μαζικά δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και καθηγητές φέρνει αλλαγές στο ωράριο και στα μαθήματα στα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί προαναγγέλλουν δυναμική συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση με φόντο τα τεράστια προβλήματα με τα κενά στα σχολεία και την πρωτοφανή υποστελέχωση των τάξεων όλων των βαθμίδων μετά από τρεις μήνες έναρξης των μαθημάτων για την σχολική χρονιά 2026 -2027. Η εκπαιδευτική κοινότητα απεργεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους σε σειρά θεμάτων που αφορούν τη σχολική καθημερινότητα, τις εργασιακές τους συνθήκες και τις πολιτικές αποφάσεις που επηρεάζουν το δημόσιο σχολείο.

«25 Νοέμβρη απεργούμε και κλείνουμε τα σχολεία»

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της ΔΟΕ Νικόλας Βουρδουμπάς «25 Νοέμβρη απεργούμε και κλείνουμε τα σχολεία. Δεν συμβιβαζόμαστε με τους μισθούς πείνας, τα χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών, τα επικίνδυνα σχολικά κτίρια και τις συνδικαλιστικές διώξεις! Οι ανάγκες των εκπαιδευτικών και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας δεν είναι κόστος! Στις 25 Νοέμβρη όλοι στην απεργία, όλοι στους δρόμους»

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ Ανδρέας Καργόπουλος «Απεργούμε, κλείνουμε τα σχολεία, βγαίνουμε στους δρόμους. Για αυξήσεις στους μισθούς, προσλήψεις εκπαιδευτικών, σύγχρονα και ασφαλή σχολεία! Λεφτά για την Παιδεία και τις ανάγκες μας, όχι για του πολέμου τα σφαγεία!

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Σε δηλώσεις του στο Dnews ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ τόνισε ότι «Στις 25 Νοέμβρη, όλοι οι εκπαιδευτικοί δίνουμε μια δυναμική απάντηση στην κυβερνητική πολιτική: απαιτούμε να ζούμε και να δουλεύουμε με αξιοπρέπεια. Απαιτούμε ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας, επαναφορά του 13ου και 14ου του μισθού και του κλεμμένου μισθολογικού κλιμακίου. Σύγχρονα και ασφαλή σχολικά κτίρια που να εξυπηρετούν τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες. Μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, ώστε να μπορούμε να συμβάλλουμε στην πραγματική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου. Σχολείο που να μορφώνει ολόπλευρα τους μαθητές μας, να μπορεί να αναπτύσσει την προσωπικότητά τους, όχι ένα πανάκριβο εξεταστικό κέντρο. Να μπει ένα τέλος στο καθεστώς αυταρχισμού και διώξεων που έχει επιβάλει η κυβέρνηση στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Απεργούμε μαζικά, κλείνουμε τα σχολεία μας και μαζί με τους μαθητές μας συμμετέχουμε στην μεγάλη πανεργατική απεργιακή κινητοποίηση. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε εμείς και οι μαθητές μας, να ζούμε σε έναν κόσμο που η φτώχεια, η εξαθλίωση, ο πόλεμος και η προσφυγιά είναι στην ημερήσια διάταξη. Δεν υποχωρούμε, δεν συμβιβαζόμαστε. Θα συνεχίσουμε να διδάσκουμε ότι ο άνθρωπος μπορεί να ζει σε έναν κόσμο ειρηνικό, στον οποίο να απολαμβάνει τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, να απαλλάσσεται από το μόχθο, ώστε να αναπτύσσει ολόπλευρα την προσωπικότητά του μέσα στην κοινωνία. Αυτό είναι το πραγματικά σύγχρονο με βάση τους νόμους της κοινωνικής εξέλιξης»

Μαθητικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια στις 25/11: Τα αιτήματα των μαθητών

Για μια ακόμη φορά η μαθητική κοινότητα αναμένεται να δώσει ηχηρό παρών στην απεργία στο πλευρό των εκπαιδευτικών κηρύσσοντας μαθητικό συλλαλητήριο για για να διαδηλώσουν για τα τεράστια προβλήματα των σχολείων. Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας δίνει ραντεβού στις 10:30 το πρωί στα Προπύλαια, με σύνθημα «Κλειστά σχολεία – οι μαθητές στον δρόμο μαζί με τον λαό». Στο κάλεσμά τους, οι μαθητές ζητούν αυξημένη χρηματοδότηση για τα σχολεία, σύγχρονα και ασφαλή σχολικά κτίρια, καθώς και ουσιαστικούς ελέγχους στις σχολικές υποδομές, επικαλούμενοι περιστατικά πλημμυρών και καταρρεύσεων σε σχολικές μονάδες. Παράλληλα, εκφράζουν την αντίθεσή τους στο σχέδιο για το Εθνικό Απολυτήριο, υποστηρίζοντας ότι θα οδηγήσει σε αυξημένη εξεταστική επιβάρυνση και σε περισσότερη εξάρτηση από τα φροντιστήρια. «Δεν θέλουμε μια ζωή σκλαβιά, μια ζωή στα φροντιστήρια», αναφέρουν χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι διεκδικούν ένα σχολείο που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών.

Οι μαθητές στο μήνυμά τους για την αυριανή απεργία και το μαθητικό συλλαλητήριο τονίζουν ότι «25/11 κλειστά σχολεία μαθητική πορεία στην απεργία! Ραντεβού 10:30 Προπύλαια! Απαιτούμε χρηματοδότηση και άμεσο σχέδιο ελέγχων και αποκατάστασης των σχολικών κτηρίων. Προσλήψεις όλων των εκπαιδευτικών και προσωπικού υποστήριξης (ψυχολόγων, νοσοκόμων,

κοινωνικών λειτουργών) σε όλα τα σχολεία Κανένα σχολείο να μη μείνει χωρίς θέρμανση! Να παρθεί πίσω η Υπουργική Απόφαση που βάζει εμπόδια στις εκδρομές. Ασφαλείς, ποιοτικές και δωρεάν εκδρομές για όλους. Να παρθούν πίσω οι συγχωνεύσεις τμημάτων- 15 μαθητές/ τάξη. Δωρεάν σνακ στους μαθητές και μείωση των τιμών στα σχολικά κυλικεία με κατάργηση του ΦΠΑ στα

είδη διατροφή μας! Ούτε σκέψη για Τριπλές Πανελλαδικές και κατάργηση του άρθρου 16! Να μην υπάρξει σχολείο χωρίς λεωφορείο! Σύγχρονα εργαστήρια, αθλητικοί χώροι, σχολικές εκδηλώσεις

Ενισχυτική διδασκαλία για όλα τα μαθήματα και για όσους το έχουν ανάγκη! Καμία σκέψη για αποβολή και καταστολή σε μαθητές και σχολεία που αγωνίζονται!»

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Απεργία δασκάλων και καθηγητών: Tι ισχύει για «κλειστά σχολεία» και μαθήματα

Η κήρυξη 24ωρης απεργίας από την ΑΔΕΔΥ καθώς και το μαθητικό συλλαλητήριο «φούντωσαν» τα δημοσιεύματα για «κλειστά σχολεία» και οριζόντιο λουκέτο στις σχολικές μονάδες ανήμερα της απεργίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας τα ρεπορτάζ για «κλειστά σχολεία» αύριο δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα καθώς όπως τονίζεται οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά στα σχολεία καθώς θα τηρηθεί στο ακέραιο το σχολικό πρωτόκολλο με την καταγραφή των απουσιών.

Οι ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην απεργία θα παραμείνουν κενές. Εάν τα κενά είναι συνεχόμενα, οι μαθητές ενδέχεται να αποχωρήσουν νωρίτερα, σύμφωνα με απόφαση της διεύθυνσης. Μοναδική υποσημείωση τίθεται στη λειτουργία του Ολοήμερου σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά καθώς η ενδεχόμενη απουσία του υπεύθυνου εκπαιδευτικού μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας.

Η πρόθεση των μαθητών να προχωρήσουν σε καταλήψεις ή να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις δεν συνεπάγεται αυτομάτως αναστολή της σχολικής λειτουργίας. Εξαίρεση αποτελούν οι ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην απεργία, καθώς δεν πραγματοποιείται διδασκαλία από τους απεργούς καθηγητές.

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