Ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία και τι βαθμό θα της έβαζε ένας άγνωστος; Αυτό το ερώτημα έγινε αφορμή για ένα απολαυστικό κινηματογραφικό challenge στους δρόμους της Θεσσαλονίκης!

Με αφορμή το 67ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, η Allwyn, που στηρίζει τον θεσμό ως χορηγός για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, έφερε το δημοφιλές trend «Rate the Movie» στην πόλη που ζει και αναπνέει για το σινεμά.

Το concept είναι απλό: ένας περαστικός αποκαλύπτει την αγαπημένη του ταινία και ο επόμενος καλείται να τη βαθμολογήσει. Γιατί, κακά τα ψέματα, η ταινία που για κάποιον είναι αριστούργημα, για κάποιον άλλον μπορεί να είναι απλώς... υπερεκτιμημένη.

Απρόβλεπτες βαθμολογίες, διαφορετικά κινηματογραφικά γούστα και αυθόρμητες αντιδράσεις. Τελικά, πόσο συμφωνούν οι σινεφίλ της Θεσσαλονίκης μεταξύ τους;

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Δείτε το βίντεο:

{https://www.youtube.com/watch?v=guUE6_u6-60}

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