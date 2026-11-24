Πειραιώς - ΕΤΕ– Εθνική Ασφαλιστική

Το πλούσιο παρασκήνιο που συνόδευσε την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς, με τις έντονες αντιδράσεις της Εθνικής Τράπεζας, τις ανησυχίες για πρόσβαση σε ευαίσθητα εμπορικά δεδομένα και τις απαιτήσεις για διορθωτικά μέτρα, έφερε στο φως η δημοσιοποίηση της απόφασης της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η απόφαση 888/2025, που δημοσιεύθηκε χθες στο ΦΕΚ, αποκαλύπτει το εύρος των αντιπαραθέσεων που είχαν εκτυλιχθεί το καλοκαίρι του 2025, όταν η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέταζε την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Πειραιώς. Τα στοιχεία αποκαλύπτουν μια ομολογουμένως σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ των δύο συστημικών τραπεζών, με επίκεντρο τον έλεγχο των ασφαλιστικών εργασιών, την πρόσβαση σε πελατολόγια και τη διαχείριση εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

Σύμφωνα με όσα αποτυπώνονται στην απόφαση, η Εθνική Τράπεζα είχε εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις για τις συνέπειες της εξαγοράς, υποστηρίζοντας ότι η Πειραιώς θα αποκτούσε τον έλεγχο μιας ασφαλιστικής εταιρείας με την οποία η ίδια διατηρούσε σημαντική συνεργασία τραπεζοασφάλισης. Το κρίσιμο ζήτημα ήταν ότι η Εθνική Τράπεζα θα εξακολουθούσε να διαθέτει ασφαλιστικά προϊόντα μέσω του δικτύου της, ενώ η ασφαλιστική εταιρεία θα βρισκόταν πλέον υπό τον έλεγχο ενός βασικού τραπεζικού ανταγωνιστή της.

Το παρασκήνιο γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον από τα αιτήματα που είχαν διατυπωθεί κατά τη διαδικασία εξέτασης της συναλλαγής. Η Εθνική Τράπεζα είχε ζητήσει, ως βασικό διορθωτικό μέτρο, τον τερματισμό της σύμβασης τραπεζοασφάλισης της 31ης Μαρτίου 2022 με την Εθνική Ασφαλιστική, πριν από την ολοκλήρωση της εξαγοράς. Παράλληλα, είχε θέσει ζήτημα περαιτέρω διερεύνησης της συγκέντρωσης, εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο εσωτερικοί μηχανισμοί προστασίας πληροφοριών θα επαρκούσαν για την αντιμετώπιση των κινδύνων. Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκονταν στοιχεία πελατών, εμπορικές επιδόσεις, προμήθειες και πληροφορίες για τη λειτουργία του τραπεζικού δικτύου, που, σύμφωνα με την επιχειρηματολογία της Εθνικής Τράπεζας, θα μπορούσαν να προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην Πειραιώς.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέτασε τις ενστάσεις και τις πιθανές επιπτώσεις της συναλλαγής στις αγορές ασφαλίσεων, τραπεζοασφάλισης και τραπεζικών υπηρεσιών. Για την αξιολόγηση της συναλλαγής, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού πραγματοποίησε εκτεταμένη έρευνα στην αγορά, ζητώντας στοιχεία και απόψεις από 9 τράπεζες και 11 ασφαλιστικές εταιρείες. Μεταξύ των τραπεζών που κλήθηκαν να τοποθετηθούν περιλαμβάνονταν η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η Alpha Bank, η Attica Bank και η Optima Bank, καθώς και συνεταιριστικά πιστωτικά ιδρύματα. Η έρευνα επικεντρώθηκε στις υφιστάμενες συνεργασίες τραπεζών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, στις συνθήκες ανταγωνισμού και στις πιθανές μεταβολές που θα μπορούσε να προκαλέσει η εξαγορά.

Τελικά η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την εξαγορά, χωρίς να επιβάλει τον τερματισμό της σύμβασης τραπεζοασφάλισης που είχε ζητήσει επίμονα η Εθνική Τράπεζα. Ωστόσο λίγο αργότερα, τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν αμοιβαία να απαλλαγούν από τις δεσμεύσεις αποκλειστικότητας από το 2027, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες συμμαχίες στην ασφαλιστική αγορά. Στη βάση αυτή προ μηνός η Εθνική Τράπεζα υπέγραψε οριστικές συμφωνίες για την απόκτηση ποσοστού 30% στην Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη και τη σύναψη νέας, μακροχρόνιας και αποκλειστικής συνεργασίας στον τομέα της τραπεζοασφάλισης. Η εν λόγω συνεργασία, που προβλέπεται να ενεργοποιηθεί στις αρχές του 2027, θα καλύπτει ασφαλίσεις ζωής, υγείας και γενικών κλάδων μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας.

Από τα καπέλα στις οπτικές ίνες

Μια ασυνήθιστη επιχειρηματική κινητικότητα καταγράφηκε χθες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), καθώς λογίστρια προχώρησε στη σύσταση περίπου δέκα εταιρειών μέσα στην ίδια ημέρα, με διαφορετικές έδρες σε περιοχές της Αθήνας και δραστηριότητες που εκτείνονται από την εμπορία ενδυμάτων και καπέλων μέχρι την εξειδικευμένη κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών. Παρά την απουσία προφανούς συνάφειας μεταξύ των επιχειρηματικών αντικειμένων, όλες οι εταιρείες εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά: την ίδια γυναίκα ως διαχειρίστρια, ταυτόσημο τηλεφωνικό αριθμό και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και εταιρικό κεφάλαιο 1.000 ευρώ η καθεμία. Η συγκέντρωση τόσων κοινών στοιχείων σε επιχειρήσεις που συστάθηκαν ταυτόχρονα αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση που πιθανολογούμε πως θα εξεταστεί από την ΑΑΔΕ με τα νέα σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης επιχειρηματικών συσχετίσεων που χρησιμοποίει.

Κυρίως μιλάμε για το δείκτη ομοιότητας Jaccard, μια μαθηματική μέθοδος που χρησιμοποιείται το τελευταίο διάστημα για τη χαρτογράφηση κοινών χαρακτηριστικών μεταξύ διαφορετικών ΑΦΜ, φυσικών προσώπων και εταιρικών σχημάτων. Η αξιοποίηση του δείκτη Jaccard αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης μετάβασης της φορολογικής διοίκησης σε ελέγχους που βασίζονται στη διασταύρωση μεγάλου όγκου δεδομένων. Στοιχεία από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, τις φορολογικές δηλώσεις, το myDATA και άλλες διαθέσιμες πηγές συνδυάζονται ώστε να δημιουργείται πληρέστερη εικόνα των επιχειρηματικών σχέσεων. Έτσι, εντοπίζονται ταχύτερα μοτίβα που εμφανίζουν αυξημένο φορολογικό κίνδυνο και να κατευθύνονται οι ελεγκτικοί πόροι στις περιπτώσεις που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.

Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη υπόθεση των «αχυρανθρώπων» στη Θεσσαλονίκη, όπου η ανάλυση του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ με την αξιοποίηση του δείκτη Jaccard ανέδειξε 719 συνδέσεις μεταξύ 369 ΑΦΜ, κατανεμημένων σε 29 ομάδες, με τη μεγαλύτερη να περιλαμβάνει 262 ΑΦΜ.

ΑΑΔΕ: Σιγή για τους δείκτες απόδοσης

Παραμένουμε σε ένα συναφές θέμα. Με ειλικρινές ενδιαφέρον σημειώνουμε πως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει να δημοσιοποιήσει τους αναλυτικούς δείκτες απόδοσης (KPIs) της από τον περασμένο Μάρτιο, αφήνοντας έτσι σε «κενό» την ενημέρωση για την αποτελεσματικότητα του φοροεισπρακτικού μηχανισμού και την πορεία επίτευξης των στόχων της Αρχής. Παρά το γεγονός ότι το ζήτημα της καθυστέρησης των δεικτών KPIs έχει ήδη τεθεί στην ΑΑΔΕ, νεότερα στοιχεία (.σ.σ. τι έχει συμβεί από τον Απρίλιο και μετά) δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, με αποτέλεσμα να απουσιάζει η επικαιροποιημένη εικόνα για κρίσιμους τομείς της φορολογικής διοίκησης. Οι δείκτες αποτυπώνουν, μεταξύ άλλων, την πορεία των φορολογικών ελέγχων, την εισπραξιμότητα των ληξιπρόθεσμων οφειλών, την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών υπηρεσιών και την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Αρχής. Στην πράξη, όλο αυτό το διάστημα, η πληροφόρηση για βασικά μεγέθη της φορολογικής διοίκησης προέρχεται πλέον κυρίως από τις περιοδικές εκθέσεις του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, οι οποίες, ωστόσο, δεν υποκαθιστούν τη συστηματική δημοσιοποίηση των KPIs από την ίδια την ΑΑΔΕ. Καθώς το 2026 πλησιάζει στο τέλος του, η παρατεταμένη απουσία στοιχείων εγείρει ερωτήματα για τους λόγους της καθυστέρησης. Ελπίζουμε το ζήτημα να είναι «τεχνικής φύσης»...

Allwyn: Εγγύηση 990 εκατ. ευρώ για τα ομολογιακά δάνεια του ΟΠΑΠ

Την παροχή εταιρικής εγγύησης προς τη Eurobank υπέρ του ΟΠΑΠ, για τέσσερα ομολογιακά δάνεια συνολικού ύψους 990 εκατ. ευρώ, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Allwyn Ελλάς Investment, στο πλαίσιο του εταιρικού μετασχηματισμού του ομίλου Allwyn. Ειδικότερα, πρόκειται για ομολογιακό δάνειο ύψους 300 εκατ. ευρώ, που εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2021, δύο ομολογιακά δάνεια ύψους 240 εκατ. ευρώ και 250 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, που εκδόθηκαν τον Μάρτιο του 2025, καθώς και ένα τέταρτο δάνειο ύψους 200 εκατ. ευρώ, που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Το πρόγραμμα του δανείου των 250 εκατ. ευρώ τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε τον Μάρτιο του 2026. Η Eurobank συμμετέχει στις συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις ως αρχική ομολογιούχος και εκπρόσωπος των ομολογιούχων.

Η απόφαση εντάσσεται στη διαδικασία αναδιάρθρωσης του ομίλου, η οποία περιλάμβανε τη διάσπαση της πρώην ΟΠΑΠ μέσω απόσχισης του κλάδου δραστηριότητας τυχερών παιγνίων και την εισφορά του στη συνδεδεμένη εταιρεία ΟΠΑΠ ΑΕ. Η διάσπαση ολοκληρώθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2026. Ως αποτέλεσμα, η ΟΠΑΠ ΑΕ απέκτησε αυτοδικαίως, μέσω καθολικής διαδοχής, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και έννομων σχέσεων που συνδέονταν με τον αποσχισθέντα κλάδο, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων ομολογιακών δανείων. Ήδη από τις 17 Δεκεμβρίου 2025 η πρώην ΟΠΑΠ είχε αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις έναντι της Eurobank, υπό την ιδιότητά της ως εκπροσώπου των ομολογιούχων. Μεταξύ αυτών περιλαμβανόταν και η υποχρέωση παροχής εταιρικής εγγύησης από την Allwyn Ελλάς Investment υπέρ της ΟΠΑΠ ΑΕ. Η συγκεκριμένη δέσμευση είχε αναληφθεί σε χρονικό σημείο κατά το οποίο η πρώην ΟΠΑΠ ήταν ο μοναδικός μελλοντικός μέτοχος τόσο της ΟΠΑΠ ΑΕ όσο και της Allwyn Ελλάς Investment.

Με βάση τους όρους που δημοσιοποιήθηκαν, η Allwyn Ελλάς Investment αναλαμβάνει να εγγυηθεί τις υποχρεώσεις της ΟΠΑΠ ΑΕ από τα συγκεκριμένα ομολογιακά δάνεια, ευθυνόμενη εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτης. Η εγγύηση δεν περιορίζεται στην αποπληρωμή του κεφαλαίου των δανείων, αλλά εκτείνεται στο σύνολο των σχετικών απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών τόκων, των τόκων υπερημερίας, των εξόδων, των δαπανών και κάθε άλλης υποχρέωσης που απορρέει από τους όρους χρηματοδότησης. Ακόμη, καλύπτει τις υποχρεώσεις της ΟΠΑΠ ΑΕ ακόμη και σε περίπτωση καταγγελίας των δανειακών συμβάσεων, για οποιονδήποτε λόγο προβλέπεται στους σχετικούς όρους.

Η Agrovia Produce

Μετά τη σύμοραξη τους στο χώρο των data centers οι Γιάννης Σάκκαρης και Λεωνίδας Παναγάκος επεκτείνουν τη συνεργασία τους και στα κηπευτικά. Χθες συνέστησαν από κοινού την Agrovia Produce, μια ΙΚΕ με αντικείμενο την καλλιέργεια κηπευτικών θερμοκηπίου και την εμπορία αγροτικών προϊόντων. Το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 3.000 ευρώ και κατανέμεται σε 100 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ το καθένα. Οι κ.κ. Παναγάκος και Σακκάρης έχουν εισφέρει από 1.500 ευρώ, αποκτώντας ποσοστό συμμετοχής 50% έκαστος. Οι Σακκάρης και Παναγάκος ανέλαβαν από κοινού τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Agrovia Produce.

Βασική δραστηριότητα της νέας εταιρείας είναι η καλλιέργεια κηπευτικών θερμοκηπίου, ενώ το καταστατικό προβλέπει ένα ευρύ φάσμα συμπληρωματικών δραστηριοτήτων που καλύπτουν διαφορετικά στάδια της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Ειδικότερα, στους εταιρικούς σκοπούς περιλαμβάνονται το χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών, η εμπορία νωπών και επεξεργασμένων αγροτικών προϊόντων, καθώς και η λιανική διάθεση επιλεγμένων κατηγοριών οπωροκηπευτικών. Η Agrovia Produce έχει επίσης τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθεί στο εμπόριο εσπεριδοειδών, επιτραπέζιων σταφυλιών, πατατών, ξηρών καρπών και άλλων αγροτικών προϊόντων. Στο καταστατικό περιλαμβάνονται ακόμη δραστηριότητες που αφορούν τη διαλογή, τον καθαρισμό, τη συσκευασία και την αποθήκευση αγροτικών προϊόντων, δημιουργώντας το θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη υπηρεσιών που συνδέονται τόσο με την παραγωγή όσο και με τη διακίνηση τροφίμων. Τέλος, μεταξύ των δευτερευουσών δραστηριοτήτων της Agrovia Produce περιλαμβάνεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται επί σειρά ετών η οικογένεια Παναγάκου.

Νέα παράταση για την Energean

Έως τις 23 Φεβρουαρίου 2027 παρατείνεται η άδεια εκμετάλλευσης της Energean Oil & Gas για τη Νότια Καβάλα, με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς παραμένει σε εκκρεμότητα η παραχώρηση του υπόγειου χώρου για την αποθήκευση φυσικού αερίου. Όπως επισημαίνεται στην υπουργική απόφαση, δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του σχεδόν εξαντλημένου κοιτάσματος, το οποίο προορίζεται να μετατραπεί σε υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου. Παρότι η σχετική διαγωνιστική διαδικασία ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2020, η αξιοποίηση του έργου από την Energean Oil & Gas εξακολουθεί να βρίσκεται σε εκκρεμότητα, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται το καθεστώς διαδοχικών παρατάσεων. Η προηγούμενη παράταση έληξε χθες 23 Νοεμβρίου 2026, ενώ η νέα ισχύει έως τις 23 Φεβρουαρίου 2027, εκτός εάν ενεργοποιηθούν νωρίτερα οι προβλεπόμενες συμβατικές διαδικασίες.

Στη Μαδρίτη ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ

Στη Μαδρίτη μεταβαίνει σήμερα ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), Δημήτρης Τσάκωνας, προκειμένου να συμμετάσχει ως ομιλητής σε ευρωπαϊκό συνέδριο με αντικείμενο τη διαχείριση του δημόσιου χρέους. Ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ θα λάβει μέρος στο European SSA & FI Conference, το οποίο διοργανώνεται από τη Scope Ratings και την Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) και θα πραγματοποιηθεί αύριο 25 Νοεμβρίου στην ισπανική πρωτεύουσα. Ειδικότερα, ο κ. Τσάκωνας θα συμμετάσχει σε πάνελ με θέμα «Διαχείριση του δημόσιου χρέους σε ένα πιο απαιτητικό γεωπολιτικό περιβάλλον: Διλήμματα, κίνδυνοι και νέοι περιορισμοί» (Sovereign Debt Management in a more challenging geopolitical environment: Trade-offs, Risks and New Constraints), το οποίο επικεντρώνεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διαχειριστές κρατικού χρέους εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι νέες παράμετροι που επηρεάζουν τη στρατηγική διαχείρισης του δημόσιου χρέους, σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εξελίξεις διαμορφώνουν ένα σύνθετο περιβάλλον για τη χρηματοδότηση των κρατών.

Κανάρη 23

Το Κληροδότημα Πέτρου Λ. Μουστάκα διαθέτει προς μίσθωση διαμέρισμα στο Κολωνάκι, με προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις 7 Δεκεμβρίου 2026. Το ακίνητο βρίσκεται επί της οδού Κανάρη 23, στην Αθήνα, και πρόκειται για το υπό στοιχεία Α3 διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, συνολικής επιφάνειας 99 τ.μ.. Το αρχικό ζητούμενο μηνιαίο μίσθωμα έχει οριστεί στα 2.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 20,2 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους απευθυνόμενοι στο Κληροδότημα, προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία μίσθωσης και την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Η επαναφορά Χουάνγκ στην Nvidia

Η αιφνιδιαστική επαναφορά του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia, μόλις 11 ημέρες μετά την ανακοίνωση της παραίτησής του, θυμίζει τέσσερις χαρακτηριστικές περιπτώσεις ισχυρών επιχειρηματικών ηγετών της Wall Street που απομακρύνθηκαν από τις εταιρείες τους, αλλά επέστρεψαν στην κορυφή. Το 2023, ο Σαμ Άλτμαν απομακρύνθηκε αιφνιδιαστικά από την OpenAI, για να επιστρέψει μόλις πέντε ημέρες αργότερα, έπειτα από ισχυρές πιέσεις εργαζομένων και επενδυτών. Το 1997, ο Στιβ Τζομπς επέστρεψε στην Apple, δώδεκα χρόνια μετά την απομάκρυνσή του, αναλαμβάνοντας να ανατρέψει την πορεία μιας εταιρείας που αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Ανάλογη επιστροφή πραγματοποίησε ο Τζακ Ντόρσεϊ στο Twitter το 2015, επτά χρόνια μετά την απομάκρυνσή του από τη θέση του CEO. Ο Χάουαρντ Σουλτς επέστρεψε δύο φορές στην ηγεσία της Starbucks, το 2008 και το 2022.

Η περίπτωση Χουάνγκ ωστόσο ξεχωρίζει για την ταχύτητα της ανατροπής και το τεράστιο χρηματιστηριακό της αποτύπωμα, αποδεικνύοντας πόσο στενά μπορεί να συνδεθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών με το πρόσωπο του ιδρυτή μιας τεχνολογικής αυτοκρατορίας. Αυτό πάντως που πρέπει να σημειωθεί είναι πως η χρηματιστηριακή αγορά μπορεί να υποδέχθηκε με ενθουσιασμό την επιστροφή του χαρισματικού ιδρυτή της Nvidia, όμως η άνοδος της μετοχής δεν ισοδυναμεί με αποκατάσταση της ηθικής αξιοπιστίας. Το έλλειμμα εταιρικής ηθικής που επέδειξε ο Τζένσεν Χουάνγκ μπορεί να μη συνυπολογίζεται σήμερα στην αποτίμηση της Nvidia ή στους δείκτες ESG του τεχνολογικού κολοσσού, αλλά αργά ή γρήγορα ενδέχεται να αποτυπωθεί στην εμπιστοσύνη επενδυτών, εργαζομένων και συνεργατών. Και αυτή η απώλεια εμπιστοσύνης μπορεί να αποδειχθεί δυσκολότερο να ανακτηθεί από οποιαδήποτε χρηματιστηριακή ζημιά…