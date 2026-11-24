Το κρίσιμο ερώτημα που θέτει η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ.

Η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην κορυφή της Nvidia αναδεικνύει μια δυσάρεστη πραγματικότητα για τη σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση: όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομική αξία ενός διευθύνοντος συμβούλου, τόσο δυσκολότερο γίνεται για το διοικητικό συμβούλιο να επιβάλει τους κανόνες που υποτίθεται ότι ισχύουν για όλους. Για τη Wall Street, η υπόθεση αποτελεί μια ακόμη δοκιμασία της αξιοπιστίας των κριτηρίων ESG, σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρική λογοδοσία υποχωρεί μπροστά στην επιδίωξη υψηλών αποδόσεων.

Τα ESG είναι ένα σύνολο κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής συμπεριφοράς μιας επιχείρησης, καθώς και της ποιότητας της εταιρικής της διακυβέρνησης. Τα αρχικά προέρχονται από τις αγγλικές λέξεις Environmental, Social και Governance.

Το κρίσιμο ερώτημα μετά την επιστροφή του Χουάνγκ

Η χθεσινή απόφαση να επανέλθει ο Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia, μόλις 11 ημέρες μετά την παραίτησή του, θέτει ένα κρίσιμο ερώτημα: πόσο ανεξάρτητο μπορεί να είναι ένα διοικητικό συμβούλιο όταν καλείται να ελέγξει τον άνθρωπο με τον οποίο οι επενδυτές ταυτίζουν την επιτυχία της επιχείρησης;

Σύμφωνα με τις αναφορές που συνοδεύουν την υπόθεση, ο Χουάνγκ είχε παραδεχθεί εξωσυζυγικές σχέσεις και σχέσεις με εργαζόμενες της εταιρείας, μία εκ των οποίων φέρεται να υπαγόταν στην άμεση εποπτεία του. Παράλληλα, η σχέση του με την επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ έχει συνδεθεί με κινεζική κατασκοπεία.

Με απλά λόγια οι προσωπικές επιλογές τους δημιούργησαν εταιρικούς κινδύνους. Οι διασυνδέσεις με πρόσωπα που ελέγχονται για δραστηριότητες ξένης επιρροής αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για μια εταιρεία που βρίσκεται στο επίκεντρο της τεχνολογικής αντιπαράθεσης ΗΠΑ και Κίνας. Πρόκειται για κινδύνους που εμπίπτουν στον κοινωνικό πυλώνα και, κυρίως, στην εταιρική διακυβέρνηση των ESG. Οι δε σχέσεις μεταξύ ανώτατων στελεχών και υφισταμένων εγείρουν ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων, κατάχρησης ιεραρχικής ισχύος και αμεροληψίας στις επαγγελματικές αποφάσεις.

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Το προβληματικό προηγούμενο και η αντίδραση του χρηματιστηρίου

Η επαναφορά του Χουάνγκ πριν από την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης έρευνας για το ρόλο της Άλις Χουάνγκ δημιουργεί ακομη ένα προβληματικό προηγούμενο. Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia επικαλέστηκε κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε δημόσια την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ. Ωστόσο, η πολιτική στήριξη δεν υποκαθιστά την ανεξάρτητη εταιρική εποπτεία.

Η χρηματιστηριακή αντίδραση φωτίζει την άλλη πλευρά του προβλήματος. Η μετοχή της Nvidia εκτινάχθηκε μετά την ανακοίνωση της επιστροφής. Για τους επενδυτές που προτάσσουν τις αποδόσεις, η παρουσία του Χουάνγκ ενδέχεται να θεωρείται σημαντικότερη από τους κινδύνους διακυβέρνησης. Αυτή ακριβώς είναι η αντίφαση που τα ESG υποτίθεται ότι θα περιόριζαν: η βραχυπρόθεσμη δημιουργία χρηματιστηριακής αξίας να μην υπερισχύει αυτομάτως της μακροπρόθεσμης θεσμικής αξιοπιστίας.

Το βαθύτερο πρόβλημα

Η υπόθεση αναδεικνύει τελικά ένα βαθύτερο πρόβλημα. Όταν ένας διευθύνων σύμβουλος θεωρείται αναντικατάστατος, η εξουσία του διοικητικού συμβουλίου περιορίζεται στην πράξη, ακόμη και αν παραμένει ακέραιη στα εταιρικά έγγραφα. Για τους θεσμικούς επενδυτές, αυτό αποτελεί ουσιώδη κίνδυνο διακυβέρνησης.

Το πισωγύρισμα για τα ESG δεν έγκειται στην επιστροφή ενός επιτυχημένου επιχειρηματία καθαυτή, αλλά στο ενδεχόμενο οι κανόνες να εφαρμόζονται επιλεκτικά όταν το οικονομικό διακύβευμα είναι αρκετά μεγάλο. Αν η Wall Street αποδέχεται αυτή τη λογική, η εταιρική διακυβέρνηση κινδυνεύει να καταλήξει γραφικό σύνθημα.

Αλλά όλα αυτά αφορούν και την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει σημαντικό θεσμικό και πολιτικό κεφάλαιο στη διαφάνεια, στη λογοδοσία και στην ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στις επενδυτικές αποφάσεις. Εάν, όμως, οι μεγαλύτερες αμερικανικές επιχειρήσεις μπορούν να αντιμετωπίζουν την εταιρική διακυβέρνηση ως δευτερεύουσα προτεραιότητα χωρίς ουσιαστικό κόστος από τις αγορές, δημιουργείται μια θεμελιώδης ασυμμετρία.