Είμαστε περήφανοι/νες για την ακλόνητη πίστη μας ότι το καλό στο τέλος θα νικήσει, ότι ο τόπος μας θα προκόψει και οι άνθρωποί του θα ευημερήσουν, ότι η ανθρωπότητα θα προοδεύσει, ότι η ειρήνη, η ελευθερία και η δικαιοσύνη θα επικρατήσουν στη γη.

Δεν αποδεχθήκαμε ποτέ τη «βορίδεια» ρήση ότι οι ιδέες μας, οι ιδέες της Αριστεράς, είναι ελαττωματικές. Αλλά πρέπει να το ομολογήσουμε ότι εδώ και καιρό διστάζουμε να τις υπερασπιστούμε σθεναρά, πολύ δε περισσότερο να τις προβάλουμε αποφασιστικά στον δημόσιο χώρο. Σαν κάτι να μας μαγκώνει. Γι’ αυτό και υποχωρήσαμε στη μάχη των ιδεών, γι’ αυτό και στρογγυλεύουμε τα λόγια μας, γι’ αυτό και νιώθουμε την ανάγκη να δίνουμε εξηγήσεις, γι’ αυτό και απολογούμαστε. Ο αντίπαλος ορίζει τους κανόνες κι εμείς παίζουμε στο γήπεδό του. Μοιάζει να έχουμε αποδεχτεί πως δεν υπάρχει εναλλακτική, πως το πλαίσιο είναι δεδομένο κι εμείς μόνο βελτιώσεις μπορούμε να επιφέρουμε.

Αν όμως θέλουμε να έχουν νικηφόρο αποτέλεσμα οι κοινωνικοί και πολιτικοί μας αγώνες, πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα απ’ την αρχή, να θυμηθούμε γιατί στρατευτήκαμε στην Αριστερά, να επαναφέρουμε στο προσκήνιο τις αξίες μας, να ξαναποκτήσουμε εμπιστοσύνη στις ιδέες μας. Και να πούμε, όχι στις μεταξύ μας συζητήσεις αλλά δημόσια, σεμνά και χωρίς έπαρση αλλά με αυτοπεποίθηση, ότι, παρά τα λάθη, τις αστοχίες και τις αδυναμίες μας:

Είμαστε περήφανοι/νες που αγωνιζόμαστε για την ειρήνη, ενάντια στους εξοπλισμούς και τους πολέμους, που καταγγέλλουμε τη γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα αλλά και καταδικάζουμε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που βρισκόμαστε σταθερά στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού αλλά και απέναντι στον αντισημιτισμό.

Είμαστε περήφανοι/νες που αγαπάμε την πατρίδα μας, αλλά και που καλλιεργούμε τον σεβασμό για τις πατρίδες όλων των ανθρώπων, που παρά τις μισαλλόδοξες αντιδράσεις δώσαμε λύση στο «Μακεδονικό», που έχουμε ανυποχώρητο μέτωπο απέναντι στον εθνικισμό, που πιστεύουμε ότι οι λαοί όλου του κόσμου έχουν κοινά συμφέρονται και μπορούν να λύνουν ειρηνικά τις -όποιες- διαφορές τους.

Είμαστε περήφανοι/νες που έχουμε επιλέξει αμετάκλητα να είμαστε με το μέρος των αδικημένων, των φτωχών, των καταπιεσμένων και ενάντια στα συμφέροντα των πλουσίων, των εκμεταλλευτών και των πολιτικών τους εκπροσώπων, που βάζουμε τις ζωές των πολλών πάνω από τα κέρδη των λίγων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Είμαστε περήφανοι/νες, που αντίθετα από τον κ. Μητσοτάκη, που κυνικά δήλωσε ότι «δεν τρέφει αυταπάτες για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες», εμείς δεν το θεωρούμε αυταπάτη, αλλά διεκδικούμε μια κοινωνία ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Είμαστε περήφανοι/νες που αγωνιζόμαστε, ώστε το νερό, τα βουνά, τα δάση, οι παραλίες, οι ελεύθεροι χώροι στις πόλεις να μη γίνουν βορά ιδιωτικών συμφερόντων, αλλά να διασωθούν ως δημόσια αγαθά, γιατί το κοινωνικό όφελος είναι πάνω απ’ το ατομικό συμφέρον.

Είμαστε περήφανοι/νες που υπερασπιζόμαστε τα ατομικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα κάθε ανθρώπου, όλων των ανθρώπων, που αντιμαχόμαστε την πατριαρχία, τον σεξισμό και την ομοφοβία και δεν μας πτοούν οι λοιδορίες περί «δικαιωματιστών».

Είμαστε περήφανοι/νες που στεκόμαστε αλληλέγγυοι στους πρόσφυγες και τους μετανάστες, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη θρησκεία ή το χρώμα του δέρματός τους, που πολεμάμε τον ρατσισμό και την ξενοφοβία, ακόμα κι όταν ξέρουμε ότι οι απόψεις μας είναι μειοψηφικές στην κοινωνία.

Είμαστε περήφανοι/νες που έχουμε σταθερό μέτωπο απέναντι στην Ακροδεξιά (σε όλες της τις εκφάνσεις), στις ιδέες και τις πρακτικές της, στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο, και αρνούμαστε να προσχωρήσουμε στην ατζέντα της, για να γίνουμε αρεστοί/ές.

Είμαστε περήφανοι/νες που η Αριστερά αντιτάχθηκε στον ναζισμό και τον φασισμό, που οργάνωσε το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ, που αντιστάθηκε στους κατακτητές και πολέμησε για την πατρίδα και την ελευθερία, όταν οι λεγόμενοι εθνικόφρονες σιωπούσαν ή έσκυβαν το κεφάλι, αν δεν γίνονταν δωσίλογοι και ταγματασφαλίτες.

Είμαστε περήφανοι που οι δικοί μας άνθρωποι, της Αριστεράς, στάθηκαν απέναντι στη χούντα των συνταγματαρχών, πληρώνοντας ακριβά με βασανιστήρια, φυλακίσεις και εξορίες τον αγώνα τους για δημοκρατία, ελευθερία και ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όταν και πάλι οι περισσότεροι από την εθνικόφρονα παράταξη συνεργάστηκαν με τους δικτάτορες ή κοιτούσαν την δουλειά τους..

Είμαστε περήφανοι/νες που η δική μας, η ανανεωτική Αριστερά διαχώρισε τη θέση της -όχι χωρίς κόστος- από τον σταλινισμό, τον δογματισμό, την προσωπολατρεία, την έλλειψη εσωκομματικής δημοκρατίας, την εξάρτηση από ξένα κέντρα, τα ανελεύθερα καθεστώτα του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού.

Είμαστε περήφανοι/νες και δεν ντρεπόμαστε να το πούμε ότι αγωνιζόμαστε για τον σοσιαλισμό και όχι για να εξωραϊσουμε τον καπιταλισμό. Για έναν σοσιαλισμό, όμως, με δημοκρατία και ελευθερία, γιατί πιστεύουμε βαθιά ότι ο σοσιαλισμός ή θα είναι δημοκρατικός ή δεν θα υπάρξει.

Είμαστε περήφανοι/νες για το ήθος, την εντιμότητα, την ανιδιοτέλεια των χιλιάδων απλών συντρόφων μας, ανδρών και γυναικών, της γενιάς της Εθνικής Αντίστασης, των δημοκρατικών αγώνων της μετεμφυλιακής περιόδου, των Λαμπράκηδων, των μαχητών της αντιδικτατορικής πάλης, των κοινωνικών και πολιτικών αγώνων της μεταπολίτευσης, που οραματίστηκαν έναν πιο δίκαιο κόσμο και έδωσαν την ψυχή τους γι’ αυτόν, χωρίς να λογαριάσουν κόπους και θυσίες.

Είμαστε περήφανοι/νες για την ακλόνητη πίστη μας ότι το καλό στο τέλος θα νικήσει, ότι ο τόπος μας θα προκόψει και οι άνθρωποί του θα ευημερήσουν, ότι η ανθρωπότητα θα προοδεύσει, ότι η ειρήνη, η ελευθερία και η δικαιοσύνη θα επικρατήσουν στη γη.

(Ο Θέμης Αχτσιόγλου είναι νομικός)