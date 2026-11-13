Σε περιοχές όπως η Νέα Ιωνία και το Γαλάτσι.

Είναι δεδομένο ότι η κατάσταση στα κόμματα της Αριστεράς (που έχουν «ρίζες» στο ανανεωτικό της ρεύμα) δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται ένα μοτίβο, που δημοσκοπικά τουλάχιστον, μοιάζει παράξενο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει γραφεία σε κάποιες περιοχές της Αθήνας που είχε πάντα δυνάμεις, όπως είναι η Νέα Ιωνία και το Γαλάτσι. Και ποιοι πάνε και τα νοικιάζουν; Η Νέα Αριστερά, η οποία εντός Αττικής δείχνει πως διατηρεί μια σεβαστή οργανωτική βάση, σε σημείο να ανοίγει καινούργια γραφεία.

Α.Γ.