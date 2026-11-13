Ο Κίμι Αντονέλι ζήτησε από τον Σέρτζιο Ματαρέλα να πάει στη Μόντσα.

Με χαμόγελο και ίσως κάποια αμηχανία, ο Σέρτζιο Ματαρέλα δέχθηκε ένα ιδιαίτερο δώρο από τον Κίμι Αντονέλι: ένα από τα κράνη του παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1.

Ο πρόεδρος της Ιταλίας υποδέχθηκε στον Quirinale τον «πιλότο» που έγραψε ιστορία ως ο νεαρότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία της Formula 1, τίτλο που κατέκτησε περίπου δύο μήνες αφού συμπλήρωσε τα 20 χρόνια του.

Ο Αντονέλι- που συνοδευόταν από τους γονείς του και τη μικρότερη αδελφή του- χάρισε στον Ματαρέλα ένα από τα κράνη που φόρεσε κατά τη διάρκεια της ιστορικής σεζόν. «Στον πρόεδρο Ματαρέλα με μεγάλο θαυμασμό», ήταν η αφιέρωση του 20χρονου πάνω στο κράνος.

«Είναι λίγο παρατραβηγμένο να το κρατάω εγώ αυτό», σχολίασε ο Ματαρέλα με το κράνος στα χέρια του. «Φαντάζομαι ότι νιώθετε ανακούφιση όταν το βγάζετε μετά τον αγώνα», συμπλήρωσε. Ο Αντονέλι το επιβεβαίωσε, συμπληρώνοντας ότι «σε κάθε αγώνα χάνουμε μερικά κιλά», εξαιτίας του κράνους και της στολής.

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«Θα έρθετε να δείτε μερικές κούρσες του χρόνου;», ρώτησε τον Ματαρέλα. «Ελπίζω», απάντησε εκείνος. «Πρέπει να έρθετε στην Μόντσα», του είπε ο Αντονέλι και ο αρχηγός του ιταλικού κράτους παραδέχθηκε ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια από την τελευταία φορά που το έκανε αυτό.

{https://x.com/Quirinale/status/2121298935180583131}