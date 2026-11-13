Το απίστευτο challenge που έκανε την Μαρία Μπεκατώρου να γελάσει.

Ένα αστείο στιγμιότυπο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, στο τηλεπαιχνίδι του «The Chase», με την Μαρία Μπεκατώρου να μη μπορεί να κρατήσει το γέλιο της.

Πιο συγκεκριμένα, όταν η παρουσιάστρια χρειάστηκε να καλωσορίσει τον σημερινό chaser το «Γεράκι» μπήκε στο πλατό με εμφανή τη διάθεσή του για πλάκα.

Ο ίδιος, δεν μπορεί να αρθρώσει το «Ρ» με την ίδια άνεση και λίγο πριν καθίσει στη θέση του έβαλε στον εαυτό του ένα αναπάντεχο challenge.

Πριν να έρθει, λοιπόν, αντιμέτωπος με τον παίκτη του, το «Γεράκι» είπε με τη χαρακτηριστική του άρθρωση:

«Τριάντα τρία τρακτέρ τράκαραν στα Τρίκαλα και στην Κέρκυρα», είπε γελώντας και πρόσθεσε: «Δύο ‘Ρ’ η Κέρκυρα».

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«Η Κέρκυρα έχει δύο ‘Ρ’ και δύσκολα ‘Ρ’, όχι αστεία», δήλωσε η Μαρία Μπεκατώρου γελώντας με τον αυτοσαρκασμό του συνεργάτη της.

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Παράλληλα, το απόγευμα της ίδια ημέρας η παρουσιάστρια κέρδισε τις εντυπώσεις με την εξωτερική της εμφάνιση.

Η Μαρία Μπεκατώρου, το απόγευμα της Παρασκευής εμφανίστηκε ντυμένη στα μαύρα και λίγο πριν υποδεχθεί τους παίκτες της, έδωσε το σύνθημα της έναρξης για τη σημερινή εκπομπή.

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