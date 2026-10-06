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Η απάντηση Γιώργου έκανε την Μαρία Μπεκατώρου να δακρύσει από τα γέλια.

Μία ιδιαίτερη «μονομαχία» σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 6 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια του «The Chase», με την Μαρία Μπεκατώρου να υποβάλλει στον νέο της παίκτη ερωτήσεις, προκειμένου να προχωρήσει στην επόμενη φάση.

Ο Γιώργος, βρέθηκε απέναντι από την παρουσιάστρια, η οποία έδωσε το σύνθημα για την αντίστροφη μέτρηση και άρχισε να του θέτει ορισμένες καθοριστικές ερωτήσεις.

Οι απαντήσεις του παίκτη, ωστόσο, αν και λανθασμένες, έκαναν τη Μαρία Μπεκατώρου να «λυγίσει» από τα γέλια.

Ο Γιώργος απάντησε λανθασμένα και στις τρεις, με τη μία από τις ατάκες να προκαλεί έκπληξη και άφθονο γέλιο.

«Η εμβληματική ηρωίδα του Λέοντος Τολστόι είναι η Άννα…», ρώτησε η παρουσιάστρια, με τον Γιώργο να απαντά:

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«Βίσση;».

Ακούγοντας την απάντηση, η Μπεκατώρου κάλυψε το πρόσωπό της και συνέχισε, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα γέλια της για να συνεχίσει στην επόμενη ερώτηση:

«Τα δάκρυα είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της υγεία του…», ρώτησε, με τον Γιώργο να απαντά και πάλι λανθασμένα: «Δέρματος».

Μόλις ολοκληρώθηκε η «μονομαχία» τόσο ο παίκτης, όσο και η παρουσιάστρια ξέσπασαν σε γέλια.

Η Μαρία Μπεκατώρου, μάλιστα, δεν έκρυψε τη δυσκολία της να παραμείνει σοβαρή, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ξέρω είμαι επαγγελματίας αλλά θα ήθελα λίγο να συνέλθω! Η Άννα Βίσση είναι ηρωίδα του Τολστόι…».

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