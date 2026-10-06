Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την μεγάλη πρεμιέρα της Νατάσας Θεοδωρίδου και της Δέσποινας Βανδή.

Ακριβώς ένας μήνας έχει απομείνει μέχρι την μεγάλη πρεμιέρα της Νατάσας Θεοδωρίδου και της Δέσποινας Βανδή, με την ανατρεπτική συνεργασία τους να παίρνει «σάρκα και οστά» στη σκηνή του ΝΟΧ.

Οι δύο γυναίκες, αναμένεται να συνεργαστούν για πρώτη φορά επί σκηνής, δημιουργώντας ένα μοναδικό σχήμα στη νυχτερινή Αθήνα.

Η πρεμιέρα τους, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.

Νατάσα Θεοδωρίδου – Δέσποινα Βανδή: Το ανατρεπτικό βίντεο για τη συνεργασία τους

Το πρωί της Τρίτης 6 Οκτωβρίου, μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!» προβλήθηκε το προωθητικό βίντεο στο οποίο πρωταγωνιστούν η Νατάσα Θεοδωρίδου και Δέσποινα Βανδή και αφορά τη συνεργασία τους.

Στο σύντομο απόσπασμα οι δύο ερμηνεύτριες ετοιμάζουν κρυφά η μία από την άλλη, ένα γεύμα το οποίο όμως είναι γεμάτο με… δηλητήριο.

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Όταν κάθονται στο τραπέζι για να δειπνίσουν ζητούν να μην δοκιμάσουν τελικά η μία την προσπάθεια της άλλης, ενώ παράλληλα τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους, με την Θεοδωρίδου να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Έχω μεγάλη χαρά».

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Η συνεργασία των δύο γυναικών φαίνεται πως χαρακτηρίζεται από έντονο χιούμορ και διάθεση, καθώς κάθε ένα βίντεο που έχει έρθει στην δημοσιότητα είναι χιουμοριστικό και ξεχωριστό.

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