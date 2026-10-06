Η απάντηση του δικηγόρου της τραγουδίστριας για τα όσα λέγονται για τη σχέση Βίσση - Καρβέλα.

Στο θέμα των 300.000 ευρώ που φέρεται να ζητά ο Νίκος Καρβέλας από την Άννα Βίσση αναφέρθηκε ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ξεκαθαρίζοντας πως το συγκεκριμένο ποσό έχει ήδη καταβληθεί, πριν από τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό», ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος θέλησε να βάλει τέλος στη φημολογία γύρω από την οικονομική διαφορά που έχει γίνει γνωστή τις τελευταίες ημέρες.

Όπως ανέφερε, τα χρήματα που αφορούν τη συγκεκριμένη οικονομική απαίτηση είχαν καταβληθεί πριν από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η υπόθεση δεν αναμένεται να οδηγήσει τους δύο καλλιτέχνες στις δικαστικές αίθουσες.

Τι είπε για τη σχέση Καρβέλα - Βίσση

Ο δικηγόρος της τραγουδίστριας αναφέρθηκε και στις πληροφορίες που ήθελαν να έχει σημειωθεί ένταση ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα κατά τη διάρκεια του live.

Ο ίδιος διέψευσε ότι υπήρξε οποιοδήποτε επεισόδιο μεταξύ τους, χαρακτηρίζοντας ουσιαστικά ανακριβή τα σχετικά δημοσιεύματα και τις φήμες που κυκλοφόρησαν.

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Παράλληλα, εξήγησε πως η απουσία του Νίκου Καρβέλα από τη συναυλία δεν προέκυψε ύστερα από κάποιο περιστατικό ή διαφωνία με την Άννα Βίσση. Όπως σημείωσε, ήταν προσωπική του επιλογή να μην παρευρεθεί.

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