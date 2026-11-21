Αναλυτικά όσα δήλωσε.

Μήνυμα αναγνώρισης και υπερηφάνειας για την προσφορά και τον καθοριστικό ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων στην προστασία της εθνικής κυριαρχίας και της ασφάλειας της χώρας απηύθυνε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμμετείχε το πρωί στη δοξολογία που τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στη συνέχεια κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, αποτίοντας φόρο τιμής στις Ένοπλες Δυνάμεις και σε όσους υπηρέτησαν την πατρίδα με αυταπάρνηση και θυσίες.

Στη δήλωσή του υπογράμμισε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν θεμελιώδη πυλώνα της εθνικής ασφάλειας, καθώς έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της νεότερης ελληνικής ιστορίας και στη συγκρότηση του σύγχρονου ελληνικού κράτους.

Αναλυτικά:

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«Σήμερα, πολιτεία και λαός, τιμούμε τις ένδοξες Ένοπλες Δυνάμεις μας, που με τη δράση και τις θυσίες τους σφράγισαν κυριολεκτικά την ελληνική ιστορία και διαμόρφωσαν το σύγχρονο ελληνικό κράτος. Οι Ένοπλες Δυνάμεις κρατούν στα χέρια τους ό,τι πολυτιμότερο διαθέτει ο λαός μας: την ελευθερία του, την ασφάλειά του και την ειρήνη. Ο ελληνικός λαός δικαιούται όχι μόνο να αισθάνεται σιγουριά χάρη στο υψηλό επίπεδο των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και να αισθάνεται υπερηφάνεια για αυτές.

Σήμερα, οι Ένοπλες Δυνάμεις μας είναι ισχυρότερες από ποτέ και είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν, μέσα σε ένα ρευστό και απειλητικό διεθνές περιβάλλον οποιαδήποτε πρόκληση ή απειλή.

Και αυτό οφείλεται στο υψηλό τους επίπεδο, για το οποίο υπάρχει κοινή πεποίθηση. Κοινή πεποίθηση όμως υπάρχει και για κάτι άλλο, που υπογραμμίζει την ευθύνη που έχουμε εμείς, λαός και εξουσία, για το επίπεδο των Ενόπλων Δυνάμεων: ότι, για να αποδώσουν ακόμη καλύτερα, χρειάζονται κάποιες εθνικές προϋποθέσεις.

Ποιες είναι αυτές; Η υγιής οικονομία, η πολιτική ομαλότητα και η κοινωνική γαλήνη. Αυτά τα διασφαλίζει ο λαός, τα διασφαλίζει η πολιτική ηγεσία, τα διασφαλίζει ο πολιτικός κόσμος. Όλα αυτά μαζί λοιπόν συντελούν στο αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Και επειδή σήμερα εκτός από την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων γιορτάζουμε και τα Εισόδια της Θεοτόκου, η Παναγία μας, η Υπέρμαχος Στρατηγός εκτός από μας, σκέπει, πάντα προστατευτικά τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, στις οποίες και ευχόμαστε χρόνια πολλά».