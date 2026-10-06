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Μία έκπληξη περίμενε τους θαυμαστές της Σακίρα στη Μαδρίτη.

Μία από τις πιο ξεχωριστές μουσικές συναντήσεις των τελευταίων ημερών πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη, όταν η εμβληματική Σακίρα, υποδέχθηκε στη σκηνή την εκρηκτική Ντούα Λίπα, χαρίζοντας στο κοινό μία μοναδική στιγμή γεμάτη με νότες, μαγεία και συναίσθημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ της εκπομπής «Studio στις 3», η Ντούα Λίπα εμφανίστηκε ξαφνικά στη σκηνή ως special guest, με το κοινό να παρακολουθεί έκπληκτο τα όσα εξελίσσονταν στη σκηνή.

Οι δύο διεθνείς σταρ, ένωσαν τις φωνές στους στο τραγούδι «Antologia», μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Σακίρα από το 1995.

Η Ντούα Λίπα μάλιστα, ερμήνευσε το κομμάτι στα Ισπανικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlxt1xmjku0p?integrationId=40599y14juihe6ly}

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Πρόκειται για την πρώτη κοινή εμφάνισή των δύο γυναικών στη σκηνή με το στιγμιότυπο να γίνεται πολύ γρήγορα viral.

{https://x.com/ShakiraMedia/status/2106484562738163841}

Το κοινό παρακολουθούσε με θαυμασμό τις δύο γυναίκες, με τα χειροκροτήματα και τις φωνές ενθουσιασμού να γίνονται ένα με την ερμηνεία των δύο καλλιτεχνών.

Η Σακίρα, εμφανίστηκε στη Μαδρίτη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου.