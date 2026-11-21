Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου υπέστη οξεία απόφραξη στην κοιλιά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο καταδικασμένος πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρουεισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας καθώς διαγνώστηκε με οξεία απόφραξη στην κοιλιά.

Σύμφωνα με το Reuters, o Μπολσονάρου νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στην πρωτεύουσα Μπραζίλια. Βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, ενώ έγινε επέμβαση για τοποθέτηση γαστρικού σωλήνα. Λίγο νωρίτερα, ο γιος του, Κάρλος Μπολσονάρου γνωστοποίησε ότι ο πατέρας του διακομίστηκε στο νοσοκομείο με έντονους πόνους στην κοιλιά.

Στόχος παραμένει η εξόντωση του Ζαΐρ Μπολσονάρου, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», έγραψε στην πλατφόρμα Χ. Ο Μπολσονάρου, ο οποίος κυβέρνησε από το 2019 έως το 2022 στη Βραζιλία, έχει ιστορικό νοσηλειών και χειρουργικών επεμβάσεων που σχετίζονται με μαχαίρωμα που δέχθηκε στην κοιλιά κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής εκδήλωσης το 2018.

Από πέρυσι, εκτίει ποινή φυλάκισης 27 ετών για σχεδιασμό πραξικοπήματος μετά την ήττα στις εκλογές του 2022. Το Ανώτατο Δικαστήριο είχε κάνει δεκτό τον Μάρτιο αίτημα του Μπολσονάρου να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό για λόγους υγείας.