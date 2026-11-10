Έχει κινηθεί η διαδικασία για την εγγραφή του στη λίστα μεταμοσχεύσεων, καθώς οι βλάβες που έχουν προκληθεί από τη δηλητηρίαση είναι σοβαρές.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στα Γιάννενα ένας ηλικιωμένος από χωριό του Δήμου Δωδώνης, ο οποίος υπέστη σοβαρή δηλητηρίαση μετά την κατανάλωση άγριων μανιταριών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost, ο ηλικιωμένος είχε συλλέξει μανιτάρια από ορεινή περιοχή, χωρίς να γνωρίζει ότι ορισμένα από αυτά ήταν δηλητηριώδη. Η κατανάλωσή τους είχε σοβαρές συνέπειες για την υγεία του, καθώς οι τοξίνες προκάλεσαν εκτεταμένες βλάβες σε ζωτικά όργανα.

Ο ασθενής διακομίστηκε εσπευμένα στο νοσοκομείο το περασμένο Σάββατο και έκτοτε δίνει μάχη για τη ζωή του. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει κινηθεί η διαδικασία για την εγγραφή του στη λίστα μεταμοσχεύσεων.

Όπως σημειώνουν οι ειδικοί ορισμένα δηλητηριώδη είδη μανιταριών μπορούν να προκαλέσουν βαριά και μη αναστρέψιμη βλάβη στον οργανισμό, ακόμη και με την κατανάλωση μικρής ποσότητας.