Μετά από πτώση στο σπίτι του.

Μία ακόμη δύσκολη περιπέτεια με την υγεία του αντιμετωπίζει ο σπουδαίος ηθοποιός Δημήτρης Καλλιβωκάς, ο οποίος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας δημόσιου νοσοκομείου, έπειτα από ατύχημα που είχε μέσα στο σπίτι του.

Ο 96χρονος ηθοποιός, που τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Espresso», υπέστη πτώση, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σε διάφορα σημεία του σώματός του, αλλά και στο πρόσωπο.

Πώς έγινε το ατύχημα

Σύμφωνα με την «Espresso» ο Δημήτρης Καλλιβωκάς βρέθηκε πεσμένος στο πάτωμα, έχοντας πέσει από το αναπηρικό αμαξίδιο στο οποίο βρίσκεται καθηλωμένος τα τελευταία χρόνια.

Η οικονόμος του ήταν εκείνη που τον εντόπισε και ειδοποίησε αμέσως τους οικείους του. Στη συνέχεια, οι άνθρωποί του κάλεσαν το ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Ο αγαπημένος ηθοποιός εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς τα τραύματα που υπέστη από την πτώση ήταν πολλαπλά. Άνθρωπος του νοσοκομείου, ο οποίος τον είδε από τις πρώτες στιγμές της νοσηλείας του, φέρεται να περιέγραψε στην εφημερίδα την κατάστασή του ως ιδιαίτερα δύσκολη, επισημαίνοντας ότι τα σημάδια από τον τραυματισμό ήταν εμφανή στο πρόσωπό του.