Μετά το σοβαρό συμβάν, η αγωνιστική διαδικασία διακόπηκε προσωρινά, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το αγωνιστικό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του διερευνώνται.

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, κατά τη διάρκεια της 2ης Ανάβασης Αγρινίου, όταν αγωνιστικό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός.

Όπως αναφέρει το Agriniopress.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στη δεύτερη στροφή της διαδρομής, όταν ο Αγρινιώτης οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Το αγωνιστικό βγήκε από την πορεία του, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του οδηγού από το αγωνιστικό αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια, ο τραυματίας παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η κατάσταση του 31χρονου οδηγού είναι σοβαρή, καθώς υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και οι γιατροί κρίθηκε απαραίτητο να τον διασωληνώσουν.

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Ο 31χρονος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Αγρινίου, ενώ η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται στενά από τους θεράποντες ιατρούς. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο διακομιδής του σε άλλο νοσοκομείο, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.