Οι διασώστες χρειάστηκε να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να φτάσουν στον 50χρονο και στη συνέχεια να τον μεταφέρουν μέχρι το σημείο όπου ανέμενε ασθενοφόρο.

Τραγική κατάληξη είχε η εξόρμηση μιας παρέας για κυνήγι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, όταν ο 50χρονος, ο οποίος είχε μεταβεί στην περιοχή καταγωγής ορεινά Άγραφα Ευρυτανίας, καθώς ένας 50χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του, αφού αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία και κατέρρευσε σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο.

Όπως αναφέρει το LamiaReport, το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, όταν ο 50χρονος, ο οποίος είχε μεταβεί στην περιοχή καταγωγής του για κυνήγι, φέρεται να αισθάνθηκε έντονο σφίξιμο στο στήθος. Λίγο αργότερα έχασε τις αισθήσεις του.

Ένας 37χρονος που βρισκόταν μαζί του αντιλήφθηκε την κατάσταση και περίπου στις 11:30 το πρωί κάλεσε το 112, ζητώντας βοήθεια.

Άμεσα ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την προσέγγιση του 50χρονου, με τη συμμετοχή πυροσβεστών και αστυνομικών. Ωστόσο, η επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το σημείο όπου βρισκόταν ο άνδρας ήταν εξαιρετικά δυσπρόσιτο.

Παρά την κινητοποίηση και την προσπάθεια των διασωστών, η επιχείρηση δεν είχε αίσιο τέλος. Ο 50χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Φραγκίστας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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Για τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να δώσει απαντήσεις η νεκροψία-νεκροτομή, η οποία παραγγέλθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Αγράφων που έχει αναλάβει την προανάκριση και θα διενεργηθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.