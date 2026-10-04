Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την ταυτοποίηση του ατόμου που πραγματοποίησε το απειλητικό τηλεφώνημα και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έγινε η συγκεκριμένη προειδοποίηση.

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στη Βουλή, μετά το απειλητικό τηλεφώνημα αγνώστου, ο οποίος υποστήριξε ότι είχε τοποθετήσει βόμβα στο κτίριο του Κοινοβουλίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 16:49, όταν ένας άγνωστος άνδρας επικοινώνησε με το τηλεφωνικό κέντρο της Βουλής και προειδοποίησε για την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού. Ωστόσο, δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για το πότε θα μπορούσε να σημειωθεί έκρηξη.

Η προειδοποίηση κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες Αρχές, με αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο και να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Στις εγκαταστάσεις της Βουλής πραγματοποιήθηκε εκτεταμένος έλεγχος από στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου της υπηρεσίας.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν τόσο στο εσωτερικό όσο και στους εξωτερικούς χώρους του Κοινοβουλίου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχε οποιοδήποτε ύποπτο αντικείμενο ή εκρηκτικός μηχανισμός.

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Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, δεν εντοπίστηκε τίποτα ύποπτο, με αποτέλεσμα να λήξει ο συναγερμός και να αποκατασταθεί η ομαλότητα στην περιοχή.