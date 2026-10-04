Μέχρι στιγμής, δεν κρίθηκε απαραίτητος ο αποκλεισμός των γύρω δρόμων, ενώ η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στη Βουλή των Ελλήνων, μετά από απειλητικό τηλεφώνημα αγνώστου, ο οποίος προειδοποίησε για την τοποθέτηση βόμβας στο κτίριο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τηλεφώνημα έγινε στο τηλεφωνικό κέντρο της Βουλής, χωρίς ωστόσο ο άγνωστος να προσδιορίσει σε ποιο σημείο βρίσκεται ο εκρηκτικός μηχανισμός, ούτε να δώσει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την υποτιθέμενη έκρηξη.

Μετά την προειδοποίηση, στο σημείο κινητοποιήθηκε προληπτικά ειδικό κλιμάκιο πυροτεχνουργών του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Οι άνδρες του ΤΕΕΜ πραγματοποιούν μακροσκοπικό έλεγχο τόσο στο εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Βουλής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει οποιοδήποτε ύποπτο αντικείμενο ή ένδειξη που να συνδέεται με την απειλή.