Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο ακούγονται οι απεγνωσμένες εκκλήσεις της γυναίκας για βοήθεια.

Σοκ προκαλεί η άγρια επίθεση που δέχθηκε 54χρονη οδηγός ταξί στη Νέα Ιωνία, τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν ένας 35χρονος επιβάτης της επιτέθηκε και την τραυμάτισε σοβαρά, δαγκώνοντάς της το αυτί.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:00 τα ξημερώματα στην οδό Δεμιρδεσίου, όταν η 54χρονη ολοκλήρωσε την κούρσα και ο επιβάτης επιχείρησε να πληρώσει με κάρτα. Ωστόσο, το κινητό τηλέφωνο της οδηγού, το οποίο χρησιμοποιούσε ως POS, δεν είχε σήμα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή.

Η οδηγός φέρεται να ζήτησε από τον πελάτη να μετακινηθούν σε άλλο σημείο ώστε να υπάρχει σήμα και να ολοκληρωθεί η πληρωμή. Η συζήτηση, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση, με τον 35χρονο να αντιδρά και στη συνέχεια να επιτίθεται στη γυναίκα.

Οι κραυγές για βοήθεια και η καταδίωξη στον δρόμο

Στο βίντεο που ήρθε στο φως, η 54χρονη ακούγεται να καλεί απεγνωσμένα σε βοήθεια, ενώ προσπαθεί να απομακρυνθεί από τον επιτιθέμενο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας την άρπαξε από τον λαιμό και στη συνέχεια της επιτέθηκε, προκαλώντας της σοβαρό τραυματισμό στο δεξί αυτί. Η γυναίκα κατάφερε να βγει από το ταξί και να τρέξει στον δρόμο, όμως ο 35χρονος φέρεται να την ακολούθησε, συνεχίζοντας την επίθεση.

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Οι φωνές της κινητοποίησαν κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι βγήκαν από τα σπίτια τους. Ένας από τους γείτονες περιέγραψε ότι είδε τη γυναίκα να βγαίνει από το όχημα και τον άνδρα να την καταδιώκει. Ο ίδιος παρενέβη μαζί με άλλους κατοίκους, συμβάλλοντας στην ακινητοποίησή του μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί.

Συνελήφθη από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον 35χρονο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ιωνίας.

Η 54χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για τον σοβαρό τραυματισμό της.

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