Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή.

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (4/10) στη Νέα Ιωνία, με θύμα μία 54χρονη οδηγό ταξί, η οποία δέχθηκε επίθεση από 35χρονο επιβάτη.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τη 01:00, όταν, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οδηγός και επιβάτης ήρθαν σε έντονη λογομαχία. Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε, με τον 35χρονο να κινείται απειλητικά εναντίον της γυναίκας και να της επιτίθεται.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο άνδρας φέρεται να δάγκωσε με δύναμη την 54χρονη στο αυτί, προκαλώντας της σοβαρό τραυματισμό και αποκολλώντας τμήμα του. Η οδηγός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου νοσηλεύεται και δέχεται την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τον 35χρονο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή, ενώ οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης και τι προηγήθηκε της έντονης αντιπαράθεσης.