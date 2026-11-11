Ο Τeahong Kim, μίλησε στο «Πρωινό» και ερμήνευσε το «Δώδεκα» της Άννας Βίσση.

Ένα βίντεο με έντονο το ελληνικό στοιχείο κάνει το γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ημέρες, καθώς ένας Κορεάτης, ερμήνευσε Κατερίνα Λιόλιου και «έριξε» τα social media.

Ο Τeahong Kim, με καταγωγή από τη Νότια Κορέα, βρέθηκε στην Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια, όπου επισκέφθηκε νυχτερινά μαγαζιά της Αθήνας, και αγάπησε τον ελληνικό τρόπο διασκέδασης.

Όπως μάλιστα, αποκάλυψε στην εκπομπή «Το πρωινό», γνωρίζει και άλλους Έλληνες καλλιτέχνες, όπως τον Νίκο Οικονομόπουλο και την Άννα Βίσση, ενώ παράλληλα προσπάθησε να τραγουδήσει το «Δώδεκα».

Στο βίντεο που μοιράστηκε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίζεται να ερμηνεύει το τραγούδι «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη» της Κατερίνας Λιόλιου, με την ερμηνεύτρια να κάνει αναδημοσίευση στον δικό της λογαριασμό το σχετικό απόσπασμα.

Ο Κορεάτης που τραγούδησε Κατερίνα Λιόλιου μίλησε στο «Πρωινό»

Το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, ο Τeahong Kim, μίλησε στην εκπομπή «Το πρωινό», σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Επισκέφθηκα την Ελλάδα πριν από περίπου δύο χρόνια. Επίσης έχω φίλους εκεί που μου γνώρισαν την ελληνική μουσική. Άκουσα ένα τραγούδι της Άννας Βίσση στο Youtube και στη συνέχεια μου πρότεινε κάποια ελληνικά τραγούδια. Το ‘Δώδεκα’ είναι το αγαπημένο μου», ανέφερε ο 39χρονος και στη συνέχεια προσπάθησε να ερμηνεύσει την γνωστή επιτυχία της Άννας Βίσση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ό,τι αφορά την Κατερίνα Λιόλιου, ο Τeahong Kim, δήλωσε: «Μια μέρα άκουσα ένα τραγούδι της Κατερίνα Λιόλιου μέσα από τις προτάσεις που μου εμφανίστηκαν και απλώς το ερωτεύτηκα. Πραγματικά, δεν περίμενα να δεχτώ τόσο μεγάλη ανταπόκριση από την Ελλάδα και την Κύπρο. Είδα ότι αναδημοσίευσε το βίντεό μου στο TikTok και αυτό με έκανε να νιώσω πραγματικά μεγάλη τιμή. Ένιωθα σαν να ονειρεύομαι…».

Τέλος, ο 39χρονος Τeahong Kim, ανέφερε ότι από τους έλληνες καλλιτέχνες ξεχωρίζει επίσης τον Νίκο Οικονομόπουλο, από τον οποίο προσπάθησε να ερμηνεύσει το τραγούδι «Έκπτωτος άγγελος».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dms9ygcvgcux?integrationId=40599y14juihe6ly}