Φωτογραφήθηκε με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων και στη συνέχεια, σύμφωνα με το Philenews, περιφρόνησε ακόμη και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για να μη βρεθεί στο ίδιο πλάνο με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Με παρατράγουδα άρχισαν οι εργασίες της συνόδου COP31 των Ηνωμένων Εθνών, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αποχώρησε από τον χώρο υποδοχής τη στιγμή που έφτανε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Philenews, ο Ταγίπ Ερντογάν αφού στήθηκε για να φωτογραφηθεί με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, στη συνέχεια περιφρόνησε ακόμη και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, αφήνοντάς τον μόνο του, για να μη βρεθεί στο ίδιο πλάνο με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν έφτασε στον χώρο του συνεδρίου πολύ πριν από την τελετή υποδοχής και εκεί τον περίμενε ο Ερντογάν. Ο Αντόνιο Γκουτέρες εμφανίστηκε αργότερα, όταν άρχισαν να καταφθάνουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, τους οποίους, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, θα υποδέχονταν από κοινού με τον Τούρκο Πρόεδρο.

Η κίνηση του Ερντογάν να σηκωθεί να φύγει τη στιγμή που έμπαινε στον χώρο του συνεδρίου ο Χριστοδουλίδης αποτελεί, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, «ένδειξη περιφρόνησης προς τα Ηνωμένα Έθνη», υπό την αιγίδα των οποίων διεξάγεται η σύνοδος, αναφέρει το κυπριακό δημοσίευμα.

Η τουρκική κυβέρνηση είχε δείξει από την αρχή την αρνητική της στάση απέναντι στην παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη σύνοδο της Αττάλειας, επιχειρώντας να αποφύγει την αποστολή πρόσκλησης στον Κύπριο Πρόεδρο. Αντίθετα, ο Ερντογάν είχε στείλει προσωπική επιστολή στον Τ. Έρχιουρμαν, καλώντας τον στην Αττάλεια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Είδε την Ούρσουλα ο Χριστοδουλίδης

Πριν από την έναρξη της συνόδου, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, συζήτησαν τις εξελίξεις στο Κυπριακό, τα ευρωτουρκικά και την προσπάθεια της Κύπρου να ενταχθεί στη ζώνη Σένγκεν.