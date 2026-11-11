«Άγιο» είχαν μαθητές και περαστικοί στο Κολωνάκι – Έπεσαν κομμάτια από την πρόσοψη σχολείου

Αναστάτωση και έντονη ανησυχία προκάλεσε νωρίς το πρωί η αποκόλλησης σοβάδων από την πρόσοψη του ιστορικού κτιρίου του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών στο Κολωνάκι, καθώς μεγάλα κομμάτια της εξωτερικής τοιχοποιίας κατέληξαν στο πεζοδρόμιο, θέτοντας σε κίνδυνο μαθητές, εκπαιδευτικούς και διερχόμενους πολίτες.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 09:15, στο νεοκλασικό κτίριο του Πειραματικού Σχολείου, στη συμβολή των οδών Σκουφά και Λυκαβηττού. Ευτυχώς, οι μαθητές είχαν ήδη εισέλθει στις σχολικές αίθουσες για την έναρξη των μαθημάτων, με αποτέλεσμα να αποφευχθούν τραυματισμοί. Τα κομμάτια των σοβάδων αποκολλήθηκαν από την εξωτερική πλευρά του κτιρίου και έπεσαν με δύναμη στο πεζοδρόμιο. Το γεγονός ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός οφείλεται ουσιαστικά στην τύχη και στη χρονική συγκυρία, καθώς λίγα λεπτά νωρίτερα από το συγκεκριμένο σημείο θα μπορούσαν να περνούν μαθητές και γονείς.

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Αποκλεισμός του σημείου και ανησυχία για νέα πτώση

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Δήμου Αθηναίων, το οποίο προχώρησε στον αποκλεισμό της επικίνδυνης περιοχής με προστατευτικές κορδέλες, προκειμένου να αποτραπεί η διέλευση πεζών και να περιοριστεί ο κίνδυνος νέας αποκόλλησης υλικών. Το σχολικό συγκρότημα στεγάζεται σε ένα από τα παλαιότερα νεοκλασικά κτίρια της Αθήνας και φιλοξενεί τμήματα Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Παρά την εξωτερική εικόνα συντήρησης της πρόσοψης, το περιστατικό εγείρει ερωτήματα για την κατάσταση των σχολικών εγκαταστάσεων και την επάρκεια των ελέγχων που πραγματοποιούνται σε παλαιά κτίρια τα οποία καθημερινά υποδέχονται εκατοντάδες μαθητές.

Εντός της ημέρας αναμένεται να ξεκινήσουν εργασίες συντήρησης στην πρόσοψη, με στόχο την απομάκρυνση επικίνδυνων τμημάτων και την αποτροπή νέων πτώσεων. Για προληπτικούς λόγους, οι μαθητές χρησιμοποιούν πλέον διαφορετική είσοδο για την προσέλευση και την αποχώρησή τους από το σχολείο, ενώ εξετάζεται και η εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ώστε να εκτελεστούν με ασφάλεια οι απαραίτητες παρεμβάσεις.