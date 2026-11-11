Τα υφάσματα της οικογένειας απέκτησαν ιδιαίτερη απήχηση σε ανθρώπους της τέχνης, της πολιτικής του θεάτρου και όχι μόνο.

Ένα σημαντικό κεφάλαιο στην εμπορική ιστορία της Αθήνας ολοκληρώνεται στο τέλος του 2026, καθώς η Tsantilis Fabrics, το ιστορικό κατάστημα υφασμάτων στην οδό Ερμού, ανακοίνωσε ότι διακόπτει τη λειτουργία του στις 31 Δεκεμβρίου.

Η απόφαση σηματοδοτεί το τέλος μιας διαδρομής 107 ετών, κατά την οποία η οικογενειακή επιχείρηση συνδέθηκε με την αγορά υφασμάτων και την εμπορική ζωή της πρωτεύουσας.

Το κατάστημα, που βρίσκεται στη στοά της Ερμού 23-25, αποτελεί ένα από τα τελευταία σημεία που διατηρούσαν ζωντανή την παράδοση της οικογένειας Τσαντίλη στον συγκεκριμένο κλάδο. Με την ανακοίνωση της διακοπής λειτουργίας του, κλείνει ένας κύκλος που ξεκίνησε το 1919 και πέρασε από τέσσερις γενιές.

Η ανακοίνωση για το κλείσιμο του καταστήματος

Η επιχείρηση γνωστοποίησε την απόφασή της μέσα από ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Μετά από 107 χρόνια ιστορίας στον χώρο του υφάσματος ολοκληρώνεται ένας σημαντικός κύκλος για το κατάστημά μας».

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Παράλληλα, απευθύνει κάλεσμα στους πελάτες της να επισκεφθούν τον χώρο μέχρι το τέλος του έτους, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις τελευταίες αγορές τους πριν από το οριστικό κλείσιμο.

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Από το 1919 έως σήμερα: Η ιστορία της οικογένειας Τσαντίλη

Η ιστορία της οικογενειακής επιχείρησης ξεκινά το 1919, όταν ο Γιάννης Τσαντίλης έκανε τα πρώτα του βήματα στο εμπόριο, διαθέτοντας φλοκάτες, υφάσματα επιπλώσεων και είδη κλωστοϋφαντουργίας στο κέντρο της Αθήνας, στις οδούς Μητροπόλεως και Αιόλου.

Περίπου τρεις δεκαετίες αργότερα, τη δραστηριότητα ανέλαβαν τα παιδιά του, Τάκης και Μαίρη, μαζί με τη σύζυγο του Τάκη, Φανή. Η επιχείρηση διεύρυνε τη συλλογή της, εισάγοντας υφάσματα ένδυσης από την Ιταλία και τη Γαλλία.

Τα υφάσματα της οικογένειας απέκτησαν ιδιαίτερη απήχηση, με ανθρώπους από τον χώρο του θεάτρου, των τεχνών, της πολιτικής και της δημοσιογραφίας να τα επιλέγουν για τις δημιουργίες και τις εμφανίσεις τους.

Η ανάπτυξη και η επέκταση της επιχείρησης

Κατά τη δεκαετία του 1970, το τμήμα υφασμάτων ένδυσης μεταφέρθηκε σε νέο κατάστημα στις οδούς Μητροπόλεως και Καπνικαρέας, με τη δραστηριότητα να περνά στον Γιάννη Τσαντίλη, εγγονό του ιδρυτή.

Στα επόμενα χρόνια, η επιχείρηση επεκτάθηκε σημαντικά. Από τη δεκαετία του 1980 έως και το 2000 δημιουργήθηκαν έξι νέα καταστήματα και σημεία πώλησης σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων η Αθήνα, η Κηφισιά, η Γλυφάδα, η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα.

Η αλυσίδα Τσαντίλης γνώρισε μια περίοδο έντονης ανάπτυξης, αποτελώντας ένα αναγνωρίσιμο όνομα στην αγορά υφασμάτων. Ωστόσο, η παλαιότερη εμπορική αλυσίδα έχει πλέον πάψει να λειτουργεί, με το κατάστημα της Ερμού να διατηρεί μέχρι σήμερα την παρουσία της οικογένειας στον χώρο.

Σήμερα, την Tsantilis Fabrics εκπροσωπούν ο Παναγιώτης και η Φανή Τσαντίλη, μέλη της τέταρτης γενιάς της οικογένειας. Το κατάστημα της Ερμού αποτέλεσε για χρόνια σημείο αναφοράς για όσους αναζητούσαν υφάσματα ένδυσης και επιπλώσεων, αλλά και για όσους ήθελαν να δημιουργήσουν ρούχα και αξεσουάρ με προσωπικό χαρακτήρα.