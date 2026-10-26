Στο στόχαστρο τριών νεαρών βρέθηκαν τον τελευταίο μήνα επιχειρήσεις στον Βόλο, καθώς φέρονται να προκάλεσαν ζημιές μεγάλης αξίας σε τουλάχιστον 21 καταστήματα.
Σε βίντεο που μεταδίδει το gegonotanews, καταγράφεται η εγκληματική δραστηριότητα των νεαρών σε κατάστημα εστίασης στην οδό 2ας Νοεμβρίου. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/10), ενώ όπως υποστηρίζει η ιδιοκτήτρια, οι δράστες εισέβαλλαν τρεις φορές το ίδιο βράδυ.
Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών είναι σε εξέλιξη.
Δείτε το βίντεο
{https://www.facebook.com/reel/1718686085893287}