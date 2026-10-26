Τον τελευταίο μήνα οι δράστες έχουν εισβάλλει σε δεκάδες επιχειρήσεις στον Βόλο.

Στο στόχαστρο τριών νεαρών βρέθηκαν τον τελευταίο μήνα επιχειρήσεις στον Βόλο, καθώς φέρονται να προκάλεσαν ζημιές μεγάλης αξίας σε τουλάχιστον 21 καταστήματα.

Σε βίντεο που μεταδίδει το gegonotanews, καταγράφεται η εγκληματική δραστηριότητα των νεαρών σε κατάστημα εστίασης στην οδό 2ας Νοεμβρίου. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/10), ενώ όπως υποστηρίζει η ιδιοκτήτρια, οι δράστες εισέβαλλαν τρεις φορές το ίδιο βράδυ.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών είναι σε εξέλιξη.

Δείτε το βίντεο

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