Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 140,64 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, με τη σχετική σύμβαση να έχει υπογραφεί στις 28 Απριλίου 2025 και συμβατική έκπτωση 4%.

Παράταση 12 μηνών, έως τις 28 Ιουλίου 2027, χορηγείται στην Aktor για την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισας–Βόλου, με το υπουργείο να αποδίδει στην κατασκευαστική εταιρεία την ευθύνη για τις 203 από τις συνολικά 365 ημέρες της παράτασης.

Η σχετική απόφαση, με ημερομηνία 22 Οκτωβρίου 2026, φέρει την υπογραφή του αναπληρωτή υπουργού Γιώργου Κώτσηρα και αφορά το έργο αποκατάστασης της μονής σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισας–Βόλου, η οποία υπέστη εκτεταμένες ζημιές από τις κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias».

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 140,64 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, με τη σχετική σύμβαση να έχει υπογραφεί στις 28 Απριλίου 2025 και συμβατική έκπτωση 4%. Σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, οι εργασίες έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε 15 μήνες, δηλαδή έως τις 28 Ιουλίου 2026. Ωστόσο, η προθεσμία παρήλθε χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το έργο, με την αρμόδια υπηρεσία να διαπιστώνει ότι απομένει περίπου το 65% του φυσικού αντικειμένου.

Η Aktor είχε ζητήσει παράταση 429 ημερών, μεταθέτοντας την ολοκλήρωση του έργου στις 30 Σεπτεμβρίου 2027, επικαλούμενη σειρά γεγονότων και συνθηκών που, σύμφωνα με την εταιρεία, επηρέασαν την εξέλιξη των εργασιών.

Μεταξύ των αιτιών που επικαλέστηκε περιλαμβάνονται οι αλλαγές στη διαδικασία αποξήλωσης της σιδηροδρομικής γραμμής, η θεομηνία «BYRON», οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πρόσθετες εργασίες στα επιχώματα, οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην προμήθεια υλικών, η αναμονή ολοκλήρωσης άλλης εργολαβίας, τα αρχαιολογικά ευρήματα και οι εκκρεμότητες αδειοδότησης στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Βόλου.

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Ωστόσο, η αρμόδια υπηρεσία δεν αποδέχθηκε το σύνολο των αιτιάσεων της κατασκευαστικής εταιρείας, περιορίζοντας σημαντικά τον χρόνο καθυστέρησης που αναγνωρίζεται ως μη οφειλόμενος σε δική της υπαιτιότητα.

Ειδικότερα, αναγνωρίστηκαν 36 ημέρες για τις αλλαγές στη διαδικασία αποξήλωσης της γραμμής, 20 ημέρες λόγω της θεομηνίας «BYRON», 25 ημέρες εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων και 100 ημέρες λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων. Το άθροισμα των παραπάνω διαστημάτων ανέρχεται σε 181 ημέρες, ωστόσο, λόγω χρονικής επικάλυψης ορισμένων γεγονότων, ο τελικός αναγνωριζόμενος χρόνος περιορίστηκε στις 162 ημέρες.

Αντίθετα, απορρίφθηκαν οι ισχυρισμοί της Aktor για επιπλέον 90 ημέρες λόγω εργασιών στα επιχώματα, 180 ημέρες εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, 120 ημέρες λόγω αναμονής ολοκλήρωσης της εργολαβίας ΑΣ 736 και 90 ημέρες για την αδειοδότηση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Βόλου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το σκεπτικό της υπηρεσίας αναφορικά με τις καθυστερήσεις στην προμήθεια σιδηροδρομικών υλικών

Όπως επισημαίνεται, προβλήματα στην εξασφάλιση στρωτήρων, σκύρων και αλλαγών τροχιάς είχαν εντοπιστεί ήδη από τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2025, δηλαδή αρκετούς μήνες πριν από την έναρξη του πολέμου που επικαλέστηκε η εταιρεία.

Μάλιστα, σύμφωνα με την απόφαση, η υπηρεσία είχε ζητήσει δύο φορές από την Aktor να προσκομίσει χρονοδιάγραμμα παραλαβής των απαιτούμενων υλικών, χωρίς αυτό να υποβληθεί. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η έγκαιρη προμήθεια των υλικών αποτελεί αποκλειστική συμβατική υποχρέωση του αναδόχου.

Ανάλογη είναι η στάση της υπηρεσίας και για τις εργασίες στα επιχώματα. Η Aktor υποστήριξε ότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών, ζητώντας επιπλέον 90 ημέρες. Η υπηρεσία, ωστόσο, απέρριψε το αίτημα, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει τις εδαφικές συνθήκες, ενώ δεν είχε δοθεί εντολή για πρόσθετες εργασίες.

Επιπλέον, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η ίδια η κατασκευαστική εταιρεία είχε υποβάλει μεθοδολογία κατασκευής χωρίς να χαρακτηρίζει τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις ως συμπληρωματικές.

Στο ζήτημα της αδειοδότησης του Σιδηροδρομικού Σταθμού Βόλου, η υπηρεσία αποδίδει επίσης την ευθύνη στην Aktor, καθώς, όπως αναφέρει, δεν είχε υποβληθεί η τελική μελέτη που είχε ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων.

Αντίστοιχα, δεν έγινε αποδεκτός ο ισχυρισμός ότι η καθυστέρηση ολοκλήρωσης άλλης εργολαβίας εμπόδισε την πρόοδο του έργου, καθώς δεν τεκμηριώθηκε ότι οι συγκεκριμένες εργασίες επηρέαζαν την κρίσιμη διαδρομή του χρονοδιαγράμματος.

Σε ό,τι αφορά τις αγροτικές κινητοποιήσεις, αναγνωρίστηκε μόνο το διάστημα κατά το οποίο υπήρξε πραγματική διακοπή της κυκλοφορίας, χωρίς να γίνουν αποδεκτές πρόσθετες επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς δεν προσκομίστηκαν τα αναγκαία στοιχεία παραγγελιών και παραδόσεων.

Το σημαντικότερο στοιχείο της απόφασης είναι ο διαχωρισμός της ετήσιας παράτασης σε δύο περιόδους, με διαφορετικές οικονομικές και συμβατικές συνέπειες για την Aktor. Η πρώτη περίοδος, διάρκειας 162 ημερών, εκτείνεται από τις 29 Ιουλίου 2026 έως τις 6 Ιανουαρίου 2027 και χαρακτηρίζεται ως παράταση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με δικαίωμα αναθεώρησης τιμών.

Η δεύτερη περίοδος, διάρκειας 203 ημερών, από τις 7 Ιανουαρίου έως τις 28 Ιουλίου 2027, χορηγείται χωρίς αναθεώρηση τιμών και με υπαιτιότητα του αναδόχου. Για το συγκεκριμένο διάστημα προβλέπεται η εφαρμογή των νόμιμων συνεπειών των άρθρων 147 και 148 του νόμου 4412/2016.

Στην πράξη, το 55,6% της συνολικής παράτασης αποδίδεται σε ευθύνη της κατασκευαστικής εταιρείας, ενώ μόλις το 44,4% αναγνωρίζεται ως καθυστέρηση για την οποία δεν ευθύνεται.

Η υπηρεσία διατυπώνει, παράλληλα, επικρίσεις για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι καθυστερήσεις, επισημαίνοντας ότι η Aktor έλαβε μέτρα με χρονική υστέρηση και ότι, ακόμη και μετά τη λήψη τους, δεν κατέστη δυνατή η τήρηση του συμβατικού χρονοδιαγράμματος, χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του Δημοσίου.

Παρά τις παραπάνω διαπιστώσεις, η απόφαση επιτρέπει τη συνέχιση του έργου, χωρίς να προχωρά σε έκπτωση του αναδόχου. Η νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται στις 28 Ιουλίου 2027, δύο μήνες νωρίτερα από την ημερομηνία που είχε ζητήσει η εταιρεία.

Η Aktor διατηρεί το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της απόφασης εντός 15 ημερών από την κοινοποίησή της, σύμφωνα με το άρθρο 174 του νόμου 4412/2016.