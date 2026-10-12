Για τον Όμιλο AKTOR, η εξαγορά σηματοδοτεί την απόκτηση της κυριότητας ενός συγκροτήματος που ήδη χρησιμοποιείται για τη στέγαση σημαντικού μέρους των δραστηριοτήτων του.

Στην ολοκλήρωση της πώλησης του συγκροτήματος ακινήτων «CAMPUS» στην Παιανία Αττικής προς τον Όμιλο AKTOR, έναντι συνολικού τιμήματος 45,55 εκατ. ευρώ, προχώρησε η Ευρώπη Holdings. Η συναλλαγή εντάσσεται στον σχεδιασμό για τη συγχώνευση της εταιρείας με την CrediaBank και συνδέεται με την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 45,5 εκατ. ευρώ στους μετόχους της.

Σύμφωνα με τη σχετική χρηματιστηριακή ανακοίνωση, στις 9 Οκτωβρίου 2026 υπεγράφη το οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας μεταξύ της Ευρώπη Holdings, ως πωλήτριας, και της AKTORSTONE Συμμετοχών και Ακινήτων, η οποία αποτελεί κατά 100% θυγατρική του εισηγμένου Ομίλου AKTOR.

Η συμφωνία αφορά την πώληση και μεταβίβαση έξι αγροτεμαχίων, μαζί με τα κτίρια που βρίσκονται σε αυτά, τα οποία συγκροτούν το ακίνητο «CAMPUS» στην περιοχή ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ Παιανίας Αττικής.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε 45.550.000 ευρώ

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε 45.550.000 ευρώ και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου κατά την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας. Είχε προηγηθεί, στις 14 Αυγούστου 2026, η ανακοίνωση για την υπογραφή Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο συγκρότημα στεγάζεται ήδη το μεγαλύτερο μέρος των υφιστάμενων δραστηριοτήτων του Ομίλου AKTOR, βάσει συμβάσεων μίσθωσης. Παράλληλα, στους χώρους λειτουργούν και άλλες επιχειρήσεις, με τις οποίες υπάρχουν ενεργές μισθωτικές συμβάσεις.

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Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, όλες οι υφιστάμενες μισθώσεις παραμένουν σε ισχύ και μεταφέρονται στον νέο ιδιοκτήτη, χωρίς να επηρεάζονται από την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Για τον Όμιλο AKTOR, η εξαγορά σηματοδοτεί την απόκτηση της κυριότητας ενός συγκροτήματος που ήδη χρησιμοποιείται για τη στέγαση σημαντικού μέρους των δραστηριοτήτων του.

Από την πλευρά της Ευρώπη Holdings, η ολοκλήρωση της συναλλαγής αποτελεί μέρος των προπαρασκευαστικών ενεργειών για την προτεινόμενη συγχώνευσή της με απορρόφηση από την CrediaBank.

Ειδικότερα, η πώληση συνδέεται με την επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά συνολικού ύψους 45.501.184,03 ευρώ προς τους μετόχους της Ευρώπη Holdings, η οποία είχε εγκριθεί από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 18ης Ιουνίου 2026.