Ο Ζαν αποχώρησε από τον διαγωνισμό.

Με μία ιδιαίτερη και άκρως απαιτητική δοκιμασία ήρθαν αντιμέτωπα απόψε τα μοντέλα του GNTM 7, με τους διαγωνιζόμενους να παίρνουν τον ρόλο πρωταθλητών.

Όλη η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στο ειδικά διαμορφωμένο πλατό, όπου στο κέντρο του είχε στηθεί ένα τραμπολίνο, πάνω στο οποίο οι 8 καλύτεροι έπρεπε να ποζάρουν αναπαριστώντας μία κίνηση από το άθλημα που είχαν αναλάβει.

Η Αναστέζια, ως νικήτρια του προηγούμενου σετ, είχε να διαχειριστεί ορισμένα πλεονεκτήματα, τα οποία πολύ γρήγορα έφεραν εντάσεις μεταξύ των παικτών και έντονους σχολιασμούς.

Μάλιστα, οι διαγωνιζόμενοι σήμερα, για πρώτη φορά ήρθαν αντιμέτωπα με τα κλικ και όχι με τον χρόνο.

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Κάθε ένας είναι 15 κλικ, ενώ η Αναστέζια, ως νικήτρια, είχε την ευκαιρία να αξιοποιήσει 20 κλικ και κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης είχε την ευκαιρία να δει τις πόζες της και να διορθώσει ό,τι χρειάζεται.

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Η ίδια, βέβαια, επέλεξε να δυσκολέψει την Καρολίνα, η οποία είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει μόνο 10 κλικ, μία συνθήκη που την δυσκόλεψε και την έκανε να ξεσπάσει σε κλάματα.

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Ο επόμενος που δυσκολεύτηκε αισθητά την ώρα του σετ ήταν ο Ζαν, ενώ και η Άννα, δεν κατάφερε να αποσπάσει τα καλύτερα δυνατά σχόλια από τους κριτές.

GNTM 7: Ο Ζαν αποχώρησε από τον διαγωνισμό

Στο πλατό της αποχώρησης, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Λάκης Γαβαλάς υποδέχθηκαν τα μοντέλα σε μία διαδικασία γεμάτη από ανατροπές και έντονους συναισθηματισμούς.

Μοντέλα που περίμεναν ότι είχαν καλές λήψεις, ήρθαν αντιμέτωπα με δυσάρεστες εκπλήξεις, καθώς πλέον, οι κριτές μετρούν και την παραμικρή λεπτομέρεια.

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Από τη σημερινή δοκιμασία, η Καρολίνα και ο Γιάννης βρέθηκαν στην κορυφή, με την πρώτη να κερδίζει την σημερινή δοκιμασία, το έπαθλο των 1.000 ευρώ και την ασυλία στο επόμενο πλατό. Η νίκη της βέβαια, έφερε αντιδράσεις στο πλατό, με την Άννα ιδιαίτερα, να εκφράζει την αντίθετη άποψή της.

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Μία ανάσα πριν από την αποχώρηση βρέθηκε η Άννα και ο Ζαν, καθώς οι λήψεις που έφτασαν στο πλατό δεν ήταν αρκετές ώστε να ικανοποιήσουν τους κριτές.

Η προσπάθεια του Ζαν ήταν η πιο αδύναμη, με αποτέλεσμα να βρεθεί εκτός διαγωνισμού, με τη συγκίνησή του να είναι φανερή.

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