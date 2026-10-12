Εν αναμονή των ανακοινώσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης βρίσκονται άπαντες προκειμένου να προχωρήσουν στις αναγκαίες παραγγελίες ενόψει χειμώνα. Παράλληλα, η κυβέρνηση επεξεργάζεται οριζόντια αύξηση του επιδόματος.

Ανακοινώσεις αναμένεται να κάνει η κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης καθώς η ραγδαία αύξηση των καυσίμων έχει φτάσει την τιμή του κοντά στα δύο ευρώ. Στόχος είναι η επιδότηση να ρίξει το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο.

Διπλή παρέμβαση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας δρομολογεί η κυβέρνηση, με ανακοινώσεις την Τετάρτη για το πετρέλαιο θέρμανσης, το επίδομα θέρμανσης και το diesel, ενώ την Πέμπτη και την Παρασκευή μεταφέρει στις Βρυξέλλες τη διεκδίκηση μεγαλύτερης δημοσιονομικής ευελιξίας.

Στο πετρέλαιο θέρμανσης, οι τελικές αποφάσεις αναμένονται την Τρίτη, με βάση την πορεία του Μπρεντ.

Πετρέλαιο θέρμανσης: τιμή στα 1,71 ευρώ

Στο τραπέζι βρίσκεται επιδότηση 25 λεπτών, με συμμετοχή 15 λεπτών από τον προϋπολογισμό και 10 λεπτών από τα διυλιστήρια, που οδηγεί την τιμή στα 1,71 ευρώ. Με ενίσχυση 35 λεπτών η τιμή υποχωρεί στα 1,61 ευρώ, ενώ επιδότηση 55 λεπτών από τον κρατικό προϋπολογισμό τη μειώνει στα 1,41 ευρώ.

Επίδομα θέρμανσης με αύξηση 20%

Για το επίδομα θέρμανσης εξετάζεται οριζόντια αύξηση 20% για περίπου 1,2 εκατ. νοικοκυριά, χωρίς αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια. Τα ποσά θα εξακολουθήσουν να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής.

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Παράλληλα, προετοιμάζονται παρεμβάσεις στο πετρέλαιο κίνησης, με τις λεπτομέρειες να οριστικοποιούνται πριν από τις ανακοινώσεις.

Πρώτη πληρωμή και αιτήσεις

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η πλατφόρμα του επιδόματος θέρμανσης αναμένεται να ανοίξει εντός Νοεμβρίου.

Εκεί οι δικαιούχοι αναμένεται να κάνουν τις αιτήσεις τους για να λάβουν το αυξημένο όπως φαίνεται επίδομα θέρμανσης, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την κύρια κατοικία τους αλλά και δηλώνοντας για το είδος ενέργειας επιθυμούν να επιδοτηθούν.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκτιμάται ότι θα λήξει στις αρχές Δεκεμβρίου, ωστόσο δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές οι οριστικές ημερομηνίες.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις της ΑΑΔΕ, ώστε να γνωρίζουν πότε θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις και ποια στοιχεία ή δικαιολογητικά θα χρειαστεί να προσκομίσουν.

Η πρώτη καταβολή της ενίσχυσης αναμένεται να γίνει πριν από τα Χριστούγεννα.

Ειδικότερα, για όσους είχαν λάβει το επίδομα και την προηγούμενη χρονιά, η προκαταβολή έχει προγραμματιστεί να πληρωθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.