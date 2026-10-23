Η επιδότηση 200.000 σε εταιρεία του Σπύρου Κουλκουδίνα προκαλεί ερωτήματα στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει στο επίκεντρο την επιδότηση των 200.000 ευρώ, μέσω του προγράμματος LEADER, σε μονοπρόσωπη εταιρεία του βουλευτή Πιερίας της ΝΔ, Σπύρου Κουλκουδίνα, για την ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού. Η χρηματοδότηση προκαλεί ερωτήματα, καθώς το πρόγραμμα συνδέεται κυρίως με την ενίσχυση της αλιείας, ενώ πολιτική διάσταση προσδίδουν και οι προηγούμενες δηλώσεις του βουλευτή για την ακρίβεια και τις αντοχές των πολιτών.

Η Κουμουνδούρου στην ανακοίνωσή της ζητά απαντήσεις για τα κριτήρια και τη σκοπιμότητα της συγκεκριμένης επιδότησης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Η επιδότηση της μονοπρόσωπης εταιρείας του βουλευτή Πιερίας της ΝΔ, Σπύρου Κουλκουδίνα -όπως γράφει το ΠΟΝΤΙΚΙ- με 200.000 ευρώ το 2024 για την ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού στην Πιερία, στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER, ίσως να μην είχε ενδιαφέρον εάν το πρόγραμμα δεν αφορούσε κυρίως στην ενίσχυση της αλιείας.

Βεβαίως, οι αρμόδιες αρχές μπορεί να θεωρούν ότι η επιδότηση ενός τουριστικού σκάφους είναι αποδεκτή στο πλαίσιο του προγράμματος.

Βάρκα η μία, βάρκα και η άλλη.

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Ο κ. Κουλκουδίνας είναι ο ίδιος που υποστήριζε ότι αφού έχει κίνηση η λεωφόρος Συγγρού οι Αθηναίοι είναι ανθεκτικοί στην αύξηση της τιμής της βενζίνης.

Απ’ ότι φαίνεται, όμως, δεν είναι το ίδιο ανθεκτικοί στην ακρίβεια οι πελάτες του τουριστικού του… ψαροκάικου, οπότε έπεσε και στην ανάγκη της επιδότησης με κοινοτικά κονδύλια.

Απαντήσεις αναμένονται…»