«Το ζήτημα των κόκκινων δανείων είναι μείζον κοινωνικό ζήτημα και η Βουλή υποχρεούται να κάνει την έρευνά της σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος», τόνισε ο Νίκος Παππάς.

«Η Πρωτοβουλία «Η Δικαίωση» πρότεινε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα θέματα των κόκκινων δανείων, των servicers και του «Ηρακλή». Η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Ιθάκης και ο πρόεδρός της, Γιώργος Βαγενάς, πρωτοστάτησαν στον συντονισμό των δανειοληπτών», αναφέρει ό Νίκος Παππάς σε δήλωσή του από την Πάτρα, όπου περιοδεύει με κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία έχει ήδη ανταποκριθεί, έχει καταθέσει το αίτημα για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής γι’ αυτό το μείζον κοινωνικό ζήτημα.

Θέλω, και με αυτή την ευκαιρία, να καλέσω και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως και τους ανεξάρτητους βουλευτές, να στηρίξουν την πρωτοβουλία. Και την κυβέρνηση να μην επιχειρήσει να την μπλοκάρει», συνεχίζει ο Γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και καταλήγει: «Το ζήτημα των κόκκινων δανείων είναι μείζον κοινωνικό ζήτημα και η Βουλή υποχρεούται να κάνει την έρευνά της σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος».

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