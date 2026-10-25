Το εδαφικό ζήτημα θα πρέπει να συζητηθεί σε επίπεδο ηγετών, επανέλαβε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας τον Νοέμβριο, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, επιβεβαίωσε την Κυριακή (25/10) ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιχειρώντας να δώσει νέα ώθηση στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες παραμένουν σε αδιέξοδο από τις αρχές του έτους.

Σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να συμμετάσχει σε νέο κύκλο διαβουλεύσεων, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι τα ζητήματα που αφορούν τα ουκρανικά εδάφη θα πρέπει να εξεταστούν σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο.

«Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε. Αν πρόκειται για το εδαφικό ζήτημα, θα πρέπει να συζητηθεί σε επίπεδο ηγετών. Τα άλλα θέματα αφορούν τις τεχνικές ομάδες εργασίας. Όλα αυτά επομένως θα μπορούν να συζητηθούν τον Νοέμβριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση του Ουκρανού προέδρου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου δεν έχουν αποδώσει ουσιαστικά αποτελέσματα, με τις διαφωνίες για το εδαφικό να εξακολουθούν να αποτελούν βασικό εμπόδιο.

Ζελένσκι: Πολύ αργή η παράδοση πυραύλων Patriot

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις ανάγκες της χώρας του για ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας, εκφράζοντας προβληματισμό για τις καθυστερήσεις στην παράδοση πυραύλων για τα συστήματα Patriot.

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Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο TSN, χαρακτήρισε «πολύ αργή» την πρόοδο που καταγράφεται στην παράδοση των συγκεκριμένων πυραύλων, οι οποίοι αποτελούν βασικό μέσο αντιμετώπισης των ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων.

Η Ουκρανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την απειλή πληγμάτων με βαλλιστικούς πυραύλους, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την επάρκεια των διαθέσιμων αντιαεροπορικών συστημάτων και των πυρομαχικών τους.

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε επίσης στα πρόσφατα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο δορυφορικό σύστημα Starshield της SpaceX, το οποίο υποστηρίζει κρίσιμες λειτουργίες για την ουκρανική άμυνα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η λειτουργία του συστήματος αποκαταστάθηκε από το πρωί του Σαββάτου, με αποτέλεσμα το Κίεβο να αποκτήσει εκ νέου πρόσβαση στις προειδοποιήσεις για επικείμενα ρωσικά πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους.