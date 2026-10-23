Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν σε προσωρινή παύση των μαχών στο Ολέσκι, σύμφωνα με τη Μελάνια Τραμπ.

Η Μελάνια Τραμπ εξασφάλισε εκεχειρία ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία για την πόλη Ολέσκι, στη Χερσώνα, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε προσωρινή παύση της στρατιωτικής δραστηριότητας στην ουκρανική πόλη, προκειμένου να φτάσει εκεί ανθρωπιστική βοήθεια και να προετοιμαστεί η εκκένωση αμάχων, μέσω καθορισμένης ασφαλούς διαδρομής, αναφέρει η ανακοίνωση. Η εκεχειρία στο Ολέσκι θα ξεκινήσει στις 29 Οκτωβρίου, σημειώνει ο Λευκός Οίκος, χωρίς να διευκρινίζει τη διάρκεια της κατάπαυσης πυρός.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ και εκπρόσωπός της εργάστηκαν «απευθείας με τη ρωσική και την ουκρανική ηγεσία» για να καθοριστούν οι όροι της κατάπαυσης πυρός στο Ολέσκι. Η Μελάνια Τραμπ ξεκίνησε τις συζητήσεις με τις δύο χώρες και συντόνισε τις πλευρές για τους στόχους, τις τεχνικές διαδικασίες, το χρονοδιάγραμμα και τους όρους της συμφωνίας, ως «αποκλειστική διαμεσολαβήτρια», λέει ο Λευκός Οίκος.

Μελάνια Τραμπ: Στο χείλος της καταστροφής το Ολέσκι

Η κατάσταση στο Ολέσκι είναι δεινή, υπογράμμισε η Μελάνια Τραμπ, σημειώνοντας ότι η πόλη, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του πολέμου στην Ουκρανία «είναι στο χείλος της καταστροφής». Οι κάτοικοι που έχουν απομείνει στο Ολέσκι είναι κατά κύριο λόγο ηλικιωμένοι, οι οποίοι χρειάζονται επειγόντως ιατρική φροντίδα, φάρμακα, τρόφιμα και καθαρό νερό, τόνισε.

«Οι κάτοικοι του Ολέσκι έχουν περιορισμένο ηλεκτρικό ρεύμα, ζουν ανάμεσα σε δρόμους με νάρκες και υφίστανται τακτικές στρατιωτικές επιθέσεις», συμπλήρωσε και υποστήριξε ότι: «Ήταν απολύτως σαφές ότι χωρίς την παρέμβασή μου, θα ήταν αδύνατο να φτάσει στην πόλη ανθρωπιστική βοήθεια και να απομακρυνθούν οι ηλικιωμένοι».

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Αξιωματούχοι της Ρωσίας και της Ουκρανίας- όχι των ενόπλων δυνάμεων- θα συνεργαστούν για να επισκεφθούν τους κατοίκους του Ολέσκι στα σπίτια τους, προκειμένου να διαπιστώσουν το επίπεδο βοήθειας που χρειάζονται. Στους κατοίκους που θέλουν να εγκαταλείψουν την πόλη θα παρασχεθεί συντονισμένη υποστήριξη και μεταφορά σε προορισμό της επιλογής τους. «Αναμένω ότι κάποιοι θα θέλουν να πάνε στη Ρωσία και κάποιοι στην Ουκρανία», συμπλήρωσε, καταλήγοντας ότι «ανεξάρτητος» αμερικανικός δημοσιογραφικός οργανισμός θα συνοδέψει και θα καταγράψει τις ενέργειες της ρωσικής και της ουκρανικής ομάδας στο πεδίο.