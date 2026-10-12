Στο πετρέλαιο θέρμανσης, οι τελικές αποφάσεις αναμένονται την Τρίτη, με βάση την πορεία του Μπρεντ. Στόχος είναι η τιμή εκκίνησης στις 15 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο.

Διπλή παρέμβαση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας δρομολογεί η κυβέρνηση, με ανακοινώσεις την Τετάρτη για το πετρέλαιο θέρμανσης, το επίδομα θέρμανσης και το diesel, ενώ την Πέμπτη και την Παρασκευή μεταφέρει στις Βρυξέλλες τη διεκδίκηση μεγαλύτερης δημοσιονομικής ευελιξίας.

Το οικονομικό επιτελείο διαθέτει εφεδρείες 400 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 200 εκατ. ευρώ μπορούν να αξιοποιηθούν έως το τέλος του 2026 και άλλα 200 εκατ. ευρώ θα διατηρηθούν ως αποθεματικό για ενδεχόμενες ανάγκες κατά το πρώτο τετράμηνο του 2027.

Στο πετρέλαιο θέρμανσης, οι τελικές αποφάσεις αναμένονται την Τρίτη, με βάση την πορεία του Μπρεντ. Στόχος είναι η τιμή εκκίνησης στις 15 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο.

Πετρέλαιο θέρμανσης: τιμή στα 1,71 ευρώ

Στο τραπέζι βρίσκεται επιδότηση 25 λεπτών, με συμμετοχή 15 λεπτών από τον προϋπολογισμό και 10 λεπτών από τα διυλιστήρια, που οδηγεί την τιμή στα 1,71 ευρώ. Με ενίσχυση 35 λεπτών η τιμή υποχωρεί στα 1,61 ευρώ, ενώ επιδότηση 55 λεπτών από τον κρατικό προϋπολογισμό τη μειώνει στα 1,41 ευρώ.

Επίδομα θέρμανσης με αύξηση 20%

Για το επίδομα θέρμανσης εξετάζεται οριζόντια αύξηση 20% για περίπου 1,2 εκατ. νοικοκυριά, χωρίς αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια. Τα ποσά θα εξακολουθήσουν να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής.

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Παράλληλα, προετοιμάζονται παρεμβάσεις στο πετρέλαιο κίνησης, με τις λεπτομέρειες να οριστικοποιούνται πριν από τις ανακοινώσεις.

Στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιδιώξει, σε συντονισμό με την Ιταλία, μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια για προσωρινά και στοχευμένα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πρόσφατο Eurogroup διαπιστώθηκε διεύρυνση της υποστήριξης προς τις ελληνικές και ιταλικές θέσεις.

Κεντρική επιδίωξη της Αθήνας είναι να αξιοποιηθεί μέρος του σχεδόν 1 δισ. ευρώ της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής, που προβλέπεται για πρόσθετες ενεργειακές επενδύσεις έως το 2028, και για άμεσες ενισχύσεις απέναντι στις ανατιμήσεις.

Η κυβέρνηση επιδιώκει ευρωπαϊκή συμφωνία που θα επιτρέψει πρόσθετες παρεμβάσεις, διατηρώντας παράλληλα τη δημοσιονομική σταθερότητα και τη δυνατότητα αντίδρασης σε νέες αυξήσεις των διεθνών τιμών ενέργειας.