Πρώην αρχηγός του στρατού, ο Γκάντι Άιζενκοτ προειδοποίησε τον αντίπαλό του: «μην διανοηθείς να θέσεις τα πολιτικά συμφέροντά σου πάνω από την ασφάλεια του Κράτους».

Η αντιπολίτευση σχηματίζει μέτωπο στο Ισραήλ εναντίον του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη σημερινή τελευταία ημέρα προεκλογικής εκστρατείας πριν από τις βουλευτικές εκλογές, κατηγορώντας τον ότι παίζει ένα επικίνδυνο παιγνίδι με το Ιράν για να προσελκύσει ψήφους, κάτι το οποίο απέρριψε ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας.

Ένας από τους αντιπάλους του, ο πρώην υπουργός του Άμυνας Αβίγκντορ Λίμπερμαν, απαίτησε μάλιστα να αρχίσει έρευνα σε βάρος του πρωθυπουργού για «προδοσία», καθώς είναι έτοιμος, σύμφωνα πάντα με τον Λίμπερμαν, «να θυσιάσει ζωές στρατιωτών επειδή φοβάται μια εκλογική ήττα».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έρχεται στις δημοσκοπήσεις στήθος με στήθος με τον κύριο αντίπαλό του, τον κεντρώο Γκάντι Άιζενκοτ. Στη διάρκεια μιας προεκλογικής εκστρατείας που μοιάζει με δημοψήφισμα υπέρ ή κατά της παραμονής του επικεφαλής της κυβέρνησης, έχει πολλαπλασιάσει τις κινδυνολογικές δηλώσεις.

Χθες ακόμη, ανήρτησε στο X μια φωτογραφία πυρηνικής έκρηξης που έμοιαζε να καταπίνει το Τελ-Αβίβ, συνοδευόμενη από ένα κείμενο αποδιδόμενο σε έναν πολιτικό σχολιαστή, που παρουσιάζει το Ιράν ως υπαρξιακή απειλή, και πρόβαλε τον κίνδυνο «δεύτερου Ολοκαυτώματος», σε περίπτωση που χάσει τη θέση του.

Ο ίδιος δήλωσε και πάλι , όπως έχει κάνει επανειλημμένα τον τελευταίο καιρό, ότι φοβάται μήπως το Ιράν επιχειρήσει να διαταράξει τις εκλογές - επικαλούμενος αυτή τη φορά «πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών» για την απειλή αυτή.

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Ο αρχηγός του στρατού «εκθέτει» τον Νετανιάχου και απαιτεί εγγυήσεις

Το ισραηλινό Κανάλι 12 μετέδωσε λίγο αργότερα ότι ο αρχηγός του στρατού Εγιάλ Ζαμίρ απαίτησε να έχει «μια σε βάθος συζήτηση» με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου αφού δέχθηκε οδηγίες για μια επιχείρηση «που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση με το Ιράν», καθώς και νομικές εγγυήσεις και οδηγίες που να φέρουν την υπογραφή πολιτικών αξιωματούχων, πριν από οποιαδήποτε δράση.

Το μέσο ενημέρωσης χαρακτήρισε «πρωτοφανή» αυτή την αντιπαράθεση και διευκρίνισε ότι η δημοσιοποίηση αυτής της πληροφορίας είχε εγκριθεί από τη στρατιωτική λογοκρισία, ενισχύοντας την εντύπωση ότι ο στρατός ήθελε να κάνει γνωστές στο κοινό τις επιφυλάξεις του.

«Τα δημοσιεύματα αναφορικά με διαφορές ανάμεσα στο πολιτικό επίπεδο και το στρατό πάνω στο ιρανικό ζήτημα είναι πλήρως αβάσιμα και ψευδή», διέψευσε σήμερα μέσω του X ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς.

«Δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν υπήρξε καμιά πρόθεση εκ μέρους του Ισραήλ να ξεκινήσει μια επίθεση εναντίον του Ιράν πριν από τις εκλογές», πρόσθεσε. Ο Νετανιάχου είχε διαψεύσει την πληροφορία αυτή ήδη από χθες, Κυριακή, το βράδυ.

Το Κανάλι 12 είχε επικαλεσθεί ανώνυμες πηγές στους κόλπους του στρατού που εξέφρασαν φόβους ότι ο πρωθυπουργός μπορεί να εργαλειοποιήσει «το ιρανικό ζήτημα για να αποκομίσει πολιτικά οφέλη».

«Μην διανοηθείς να θέσεις τα συμφέροντά σου πάνω από την ασφάλεια του Ισραήλ»

Πρώην αρχηγός του στρατού, ο Γκάντι Άιζενκοτ προειδοποίησε τον αντίπαλό του: «μην διανοηθείς να θέσεις τα πολιτικά συμφέροντά σου πάνω από την ασφάλεια του Κράτους», εκφράζοντας την αντίθεσή του στο να εργαλειοποιηθεί ο στρατός από τον Νετανιάχου στην «εκστρατεία για την επιβίωσή του».

Εδώ και μήνες ο πρωθυπουργός εμφανίζει τον υποψήφιο αυτόν ως κίνδυνο για το μέλλον του Ισραήλ, επιμένοντας ότι θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους - κάτι που ο Γκάντι Άιζενκοτ απορρίπτει - και ότι θα σχηματίσει συνασπισμό με τα κόμματα των Αράβων Ισραηλινών.

Ο Νετανιάχου «τα έχει χάσει. Πρέπει οπωσδήποτε να τον στείλουμε στο σπίτι του», δήλωσε επίσης ο νυν επικεφαλής της αντιπολίτευσης, ο Γιαΐρ Λαπίντ, μετά το ρεπορτάζ του Καναλιού 12.

«Ιράν: Λίγο μας ενδιαφέρει»

Το Ιράν διαβεβαίωσε σήμερα από την πλευρά του ότι το αποτέλεσμα των ισραηλινών εκλογών δεν θα κάνει καμιά διαφορά για την Ισλαμική Δημοκρατία, η οποία από τον Ιούνιο 2025 έχει βομβαρδισθεί δύο φορές από το Ισραήλ.

«Λίγο μας ενδιαφέρει ποιος, στις εκλογές αυτές, θα αναλάβει επικεφαλής ενός καθεστώτος που δεν έχει φέρει παρά βία και σφαγές στην περιοχή μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας.

Ο Νετανιάχου, ο οποίος δέχθηκε και πάλι την υποστήριξη του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχει πολλαπλασιάσει τις τελευταίες εβδομάδες τις απειλές εναντίον του Ιράν. Την Τετάρτη είχε ήδη δηλώσει πως «η ανατροπή» του ιρανικού καθεστώτος είναι ο μόνος τρόπος για να εξαλειφθεί η απειλή από την Τεχεράνη.

Άλλα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν τις τελευταίες ημέρες ότι ο πρωθυπουργός είχε ασκήσει πίεση στον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ να εξαπολύσει νέα εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν πριν από τις εκλογές.