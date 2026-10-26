«Τα ερωτηματικά αφορούν και τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη ως προς την ευθύνη της επιλογής του. Ας δώσει αυτός απαντήσεις, αν μπορεί».

Ευθύνες του Κυριάκου Μητσοτάκη «βλέπει» ο ΣΥΡΙΖΑ στη σχετική ανακοίνωση του μετά την προσωρινή παραίτηση του Μιχάλη Μπεκίρη από τα καθήκοντα του διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μέσω του Εκπρόσωπου Τύπου και Επικοινωνίας, Γιώργου Παναγιωτόπουλου, είχε θέσει εμφατικά ζήτημα εθνικής ασφάλειας, από τη στιγμή που ο κ. Μιχάλης Μπεκίρης δεν είχε διοριστεί στη θέση του διευθυντή του πρωθυπουργικού γραφείου με ΦΕΚ», τονίζει στην ανακοίνωση του το κόμμα της αντιπολίτευσης.

«Εμείς κατανοούμε ότι το να χάνει και δεύτερο διευθυντή με οσμή σκανδάλου δεν είναι και ό,τι καλύτερο για τον «άριστο» πρωθυπουργό των «αρίστων». Ωστόσο τα ερωτηματικά αφορούν και τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη ως προς την ευθύνη της επιλογής του. Ας δώσει αυτός απαντήσεις, αν μπορεί», αναφέρει μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ.

Το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ

«Ο «εθελοντής» διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή, Μιχάλης Μπεκίρης υποχώρησε στην πολιτική πίεση και παραιτήθηκε «προσωρινά», χωρίς ωστόσο να απαντήσει στα ερωτηματικά που προκάλεσαν την παραίτησή του. Αλλά ούτε και για τα ζητήματα θεσμικής τάξης της εθελοντικής… προσφοράς του.

Θυμίζουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μέσω του Εκπρόσωπου Τύπου και Επικοινωνίας, Γιώργου Παναγιωτόπουλου, είχε θέσει εμφατικά ζήτημα εθνικής ασφάλειας, από τη στιγμή που ο κ. Μιχάλης Μπεκίρης δεν είχε διοριστεί στη θέση του διευθυντή του πρωθυπουργικού γραφείου με ΦΕΚ.

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Εμείς κατανοούμε ότι το να χάνει και δεύτερο διευθυντή με οσμή σκανδάλου δεν είναι και ό,τι καλύτερο για τον «άριστο» πρωθυπουργό των «αρίστων».

Ωστόσο τα ερωτηματικά αφορούν και τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη ως προς την ευθύνη της επιλογής του. Ας δώσει αυτός απαντήσεις, αν μπορεί.

Σε κάθε περίπτωση, καλύτερα αργά παρά ποτέ».