Το γεγονός ότι ο Μιχάλης Μπεκίρης δεν έδωσε απαντήσεις στη δήλωση με την οποία ανακοίνωσε ότι αποχωρεί προσωρινά από τα καθήκοντα του διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ.
«Δεν απάντησε ποτέ ούτε αν υπάρχει ΦΕΚ διορισμού του ούτε αν έχει πτυχίο. Συμπεραίνουμε πως για να αποχωρεί, μάλλον δεν είχε τίποτα από τα δύο», σχολιάζει η Χαριλάου Τρικούπη.
Στην ίδια ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ διερωτάται εάν ο πρωθυπουργός θα βρει άλλον «εθελοντή» για διευθυντή του γραφείου του, μετά την ανακοίνωση του Μιχάλη Μπεκίρη.
Το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ για τον Μιχάλη Μπεκίρη
«Ο κ. Μπεκίρης ανακοίνωσε πως αποχωρεί προσωρινά από τη θέση του διευθυντή του πρωθυπουργού στη Βουλή.
Είναι η πρώτη ανακοίνωση, την οποία εξέδωσε.
Δεν απάντησε ποτέ ούτε αν υπάρχει ΦΕΚ διορισμού του ούτε αν έχει πτυχίο.
Συμπεραίνουμε πως για να αποχωρεί, μάλλον δεν είχε τίποτα από τα δύο.
Ένα ερώτημα μένει πλέον: Θα βρει άλλον “εθελοντή” ο πρωθυπουργός για διευθυντή του γραφείου του;».