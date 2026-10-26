Όσα θα δούμε απόψε στις 22:00.

«Οι κόρες της Αρετής», Δευτέρα και Τρίτη στις 22:00 με διπλά επεισόδια.

Η Αρετή κινεί τα νήματα, ο Αλέξης διεκδικεί τη Ναταλία, ο Κωνσταντίνος περνά στην αντεπίθεση και η σχέση της Άννας με τον Νικόλα δοκιμάζεται…

«Οι κόρες της Αρετής»: Τι θα δούμε απόψε στις 22:00

Επεισόδιο: 13

Η σύγκρουση ανάμεσα στον Αλέξη και τον Κωνσταντίνο παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις, με αφορμή τη Ναταλία, αποκαλύπτοντας παλιά μυστικά και απειλές που βαθαίνουν το ρήγμα ανάμεσά τους.

Παρά τον θυμό της, η Ναταλία δείχνει μια πιο ευάλωτη πλευρά, ενώ η σχέση της με τον Αλέξη αποκτά συναισθηματικό βάθος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ίδια στιγμή, η Αρετή εκμεταλλεύεται την κατάσταση και, μεθοδικά και χειριστικά, καταφέρνει να εξασφαλίσει φιλοξενία στη βίλα των Κεχαγιάδων για την ίδια και τις κόρες της, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις, κυρίως από τη Ναταλία που αρνείται να συμμετάσχει στο σχέδιό της.

{https://www.youtube.com/watch?v=TuzSp6fOl14}

Η Άννα βρίσκεται διχασμένη ανάμεσα στην οικογένειά της και τις συνέπειες των επιλογών τους που επηρεάζουν τη σχέση της με τον Νικόλα.

Στη βίλα, οι ισορροπίες είναι εύθραυστες, με την Ξένια και την Τζένη να δυσανασχετούν με την παρουσία των γυναικών, ενώ ο Αλέξης αψηφά τους πάντες, ερχόμενος σε νέα σύγκρουση με τον πατέρα και τα αδέλφια του.

{https://www.youtube.com/watch?v=tW49bMIhySU}

Η κατάσταση ξεφεύγει όταν Αλέξης και Κωνσταντίνος πιάνονται στα χέρια δημόσια.

Παράλληλα, η Μαρίνα βιώνει μια σκοτεινή και επικίνδυνη στιγμή, καθώς νιώθει ότι απειλείται. Δεν κάνει λάθος. Κάποιος την παρακολουθεί. Γιατί; Οι εξελίξεις προμηνύουν ακόμα μεγαλύτερες συγκρούσεις.

{https://www.youtube.com/watch?v=FoT2gJFrnUo}

«Οι κόρες της Αρετής»: Επεισόδιο 14

H μέρα που στο σπίτι γίνεται μια συγκέντρωση προς τιμήν της Έφης μετατρέπεται σε πεδίο μάχης, όπου μυστικά και συγκρούσεις απειλούν να τινάξουν τα πάντα στον αέρα.

Η Αρετή παίζει το πιο επικίνδυνο παιχνίδι της: προσπαθεί να κρατήσει τη θέση της στη βίλα και να προωθήσει την Άννα, όμως η καχυποψία της οικογένειας Κεχαγιά φέρνει εκρήξεις.

{https://www.youtube.com/watch?v=3oohaFaCEag}

Η Άννα ταπεινώνεται από τη Φαίη και νιώθει ξένη σε έναν κόσμο που δεν της αρέσει, ενώ η σχέση της με τον Νικόλα δοκιμάζεται. Μέσα στην οικογένεια, ο Λεωνίδας χάνει τον έλεγχο και ο Αλέξης ξεσπά δημόσια, αφήνοντας αιχμές και αποκαλύπτοντας τον πόνο του.

{https://www.youtube.com/watch?v=U8jxXtFd0yU}

Την ίδια στιγμή, η Ναταλία καταρρέει, οδηγώντας τον Αλέξη σε μια κίνηση που τους φέρνει ξανά κοντά. Και ενώ όλα κρέμονται από μια κλωστή, μια σύγκρουση της Αρετής με τη Σωτηρία, που έχει έρθει να διεκδικήσει και πάλι τη θέση της στη βίλα, οδηγεί σε ένα σοκαριστικό ατύχημα που παγώνει τους πάντες…