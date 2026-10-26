Όσα θα δούμε απόψε στις 21:00.

Το «Κρίνο και Αγκάθι» έρχεται απόψε στις 21:00 με νέο επεισόδιο.

Ένας έρωτας που μοιάζει προδοσία, μια επιστροφή που απειλεί να αναζωπυρώσει τον πόλεμο και ένα σκοτεινό μυστικό που αρχίζει να αποκαλύπτεται! Στην Πλατανιά, οι ισορροπίες ανατρέπονται και η αλήθεια για τον θάνατο του Ηλία απειλεί να αλλάξει τις ζωές όλων…

Στα προηγούμενα επεισόδια του «Κρίνο και Αγκάθι», ο Μάρκος έφτασε στα άκρα για να προστατεύσει τη Λευκή, στρέφοντας το όπλο του ακόμη και εναντίον του ίδιου του πατέρα του.

Ο Παναγής βρέθηκε αντιμέτωπος με την απειλή να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για τη νύχτα που σκοτώθηκε ο Ηλίας, ενώ η Λευκή άρχισε να υποψιάζεται πως η οικογένεια των Αρβανιταίων κρύβει ένα πολύ μεγάλο μυστικό.

Την ίδια ώρα, η Πλατανιά βυθίστηκε στη διχόνοια, με τη Μαριγώ να κηρύσσει πόλεμο στους Δρογουταίους και τον Μήτρο να συνεχίζει τα επικίνδυνα σχέδιά του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μακριά από το χωριό, όμως, η εκδίκηση άρχισε να συγκρούεται με τον έρωτα.

Η Λευκή, βλέποντας τον Μάρκο να διακινδυνεύει τα πάντα για χάρη της, δεν μπόρεσε πια να αρνηθεί τα αισθήματά της και του εξομολογήθηκε πως τον αγαπά.

Μια εξομολόγηση που την έφερε αντιμέτωπη με τις ενοχές της απέναντι στον νεκρό αδελφό της, την ώρα που ο Στέλιος και η Δέσποινα συνειδητοποιούσαν με τρόμο πως η κόρη τους ίσως έχει ερωτευτεί τον άνθρωπο που θεωρούν υπεύθυνο για τον θάνατο του Ηλία…

Απόψε στις 21:00, στο «Κρίνο και Αγκάθι», ο έρωτας του Μάρκου και της Λευκής δοκιμάζεται σκληρά, η επιστροφή τους στο χωριό προκαλεί θύελλα αντιδράσεων και η σύλληψή τους φέρνει νέες ανατροπές.

«Κρίνο και Αγκάθι»: Όσα θα δούμε απόψε, στις 21:00

Η Λευκή, τρομαγμένη από τον έρωτά της για τον Μάρκο, καταρρέει μετά το φιλί τους και προσπαθεί να ξεπλύνει την «προδοσία» της απέναντι στον Ηλία μέσα στο ποτάμι, φτάνοντας στα όρια του πνιγμού, ώσπου ο Μάρκος τη σώζει ξανά και την κρατά στην αγκαλιά του.

{https://www.youtube.com/watch?v=rrv5YIxzzRU}

Στο αρχοντικό, ο Παναγής αποφασίζει να σταματήσει το αιματοκύλισμα, συγκρούεται με τη Μαριγώ και τον Μήτρο και σχεδιάζει την ασφαλή επιστροφή του Μάρκου και της Λευκής στο χωριό με τον παπά και τον Γεροδήμο. Η Μαριγώ αρνείται να δεχτεί τη Λευκή, όμως η Μαρίκα τής δείχνει τα γράμματα του Μάρκου, αποκαλύπτοντας το βάθος του δεσμού τους.

Παράλληλα, ο Στέλιος και η Δέσποινα συνειδητοποιούν με τρόμο πως η κόρη τους μπορεί να αγαπά τον άνθρωπο που θεωρούν φονιά του Ηλία, ενώ ο Μήτρος χτυπά τη Λαμπρινή όταν εκείνη αρνείται να τον βοηθήσει.

{https://www.youtube.com/watch?v=caKDVxC-JAI}

Παρότι, όμως, η Λευκή δέχεται να ακολουθήσει τον Μάρκο βήμα-βήμα, μια επιστολή της Μαριγώς στην εισαγγελία Τριπόλεως και μια συνάντηση μεταξύ Μήτρου και Λεμονιάς απειλούν να τινάξουν τα πάντα στον αέρα…