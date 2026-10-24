Πρώτη φορά σε εκπομπή Σαββατοκύριακου μετά από 23 χρόνια.

Πρεμιέρα έκανε το πρωί του Σαββάτου (24/10) η Φαίη Σκορδά με τη νέα της εκπομπή «For You» στον ΑΝΤ1, επιστρέφοντας στο κανάλι έπειτα από τέσσερα χρόνια απουσίας και εγκαινιάζοντας ένα διαφορετικό κεφάλαιο στην τηλεοπτική της πορεία.

Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε στο ανανεωμένο πλατό λίγο πριν από τις 10 το πρωί, επιλέγοντας ένα ροζ σύνολο, και καλωσόρισε τους τηλεθεατές με εμφανή ενθουσιασμό. Πρόκειται για την πρώτη φορά που αναλαμβάνει εκπομπή στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, έχοντας προηγουμένως συμπληρώσει 23 χρόνια καθημερινής τηλεοπτικής παρουσίας.

Στα πρώτα της λόγια αναφέρθηκε στην επιστροφή της στον ΑΝΤ1, αλλά και στην επικοινωνία με το κοινό που, όπως παραδέχθηκε, της είχε λείψει. «Φοβάμαι σήμερα, επειδή έχει περάσει αρκετός καιρός που δεν έχω βγει στον αέρα, ότι θα ξεκινήσω να μιλάω και δε θα σταματάω», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, εξέφρασε τη χαρά της για τη νέα συνεργασία, τονίζοντας ότι αισθάνεται εμπιστοσύνη προς τους ανθρώπους που βρίσκονται τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.

Η αποκάλυψη για την ανακαίνιση και τη μετακόμιση

Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας, η Φαίη Σκορδά υποδέχθηκε τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, με τον οποίο συζήτησε σε χαλαρό κλίμα. Η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι η νέα τηλεοπτική αρχή συμπίπτει με σημαντικές αλλαγές στην προσωπική της καθημερινότητα, καθώς βρίσκεται παράλληλα σε διαδικασία ανακαίνισης και μετακόμισης.

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«Κοίταξε, θέλω βοήθεια ψυχολογική. Έχω και πρεμιέρα, κάνω Σαββατοκύριακο πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια καθημερινό, και έχω και ανακαίνιση και μετακόμιση. Τι άλλο;», ανέφερε με χιούμορ. Η αναφορά της προκάλεσε την αντίδραση του κωμικού, ο οποίος σχολίασε επίσης χιουμοριστικά τις απαιτήσεις της καθημερινής τηλεόρασης.



Στο πλευρό της Φαίης Σκορδά βρίσκονται ο Άρης Καβατζίκης, ο Δημήτρης Μακαλιάς και η Δέσποινα Τσόκου, τους οποίους καλωσόρισε στην έναρξη της εκπομπής. Μία από τις εκπλήξεις ήταν η εμφάνιση του Δημήτρη Ουγγαρέζου μέσω διαδικτυακής σύνδεσης. Ο παρουσιαστής, με τον οποίο η Σκορδά συνεργαζόταν μέχρι την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν, θέλησε να της ευχηθεί καλή επιτυχία.

Στην πρώτη εκπομπή συμμετείχαν επίσης, η Μιμή Ντενίση και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Το «For You» θα μεταδίδεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 09:50, με θεματολογία που περιλαμβάνει συνεντεύξεις, κοινωνικά ζητήματα, ψυχαγωγία, θέματα καθημερινότητας και ζωντανές συνδέσεις.

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