Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1.

Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι τη μεγάλη πρεμιέρα της νέας εκπομπής της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1.

Η γνωστή παρουσιάστρια επιστρέφει στο κανάλι του Αμαρουσίου με την εκπομπή «FOR YOU» για να χαρίσει τον δικό της χαρακτήρα στα Σαββατοκύριακα και τη δική της πινελιά στα πρωινά.

Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, στις 09:50, ενώ από εκεί και πέρα η Φαί Σκορδά και η ομάδα της θα δίνουν ραντεβού με το κοινό κάθε Σάββατο και Κυριακή την ίδια ώρα, μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

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Λίγες ημέρες πριν από την μεγάλη τηλεοπτική της επιστροφή η παρουσιάστρια φρόντισε να υπενθυμίσει στους τηλεθεατές το νέο τους ραντεβού, καθώς η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει.

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Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου, μέσα από την επίσημη σελίδα του ΑΝΤ1 στα social media δημοσιεύθηκε το νέο teaser της εκπομπής, με τη Φαίη Σκορδά να αναφέρει: «Σάββατο 24 Οκτωβρίου, FOR YOU».

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Στο πλευρό της παρουσιάστριας θα βρίσκεται ο Άρης Καβατζίκης, ο Δημήτρης Μακαλιάς, η Δέσποινα Τσόκου, ο Δημήτρης Μπάρμπας, και η Νάνσυ Νικολαΐδου, ενώ τη μαγειρική αναλαμβάνει ο Γιώργος Τσούλης.