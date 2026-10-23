Όσα θα δούμε στα επεισόδια της νέας εβδομάδας.

Στα επόμενα επεισόδια της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», έρωτες που προσπαθούν να επιβιώσουν, οικογενειακές συγκρούσεις, εκβιασμοί και απρόσμενες εξελίξεις περιπλέκουν ακόμη περισσότερο τις ζωές των ηρώων.

Την ώρα που κάποιοι παλεύουν να προστατεύσουν όσα αγαπούν, άλλοι κινούνται στο παρασκήνιο, έτοιμοι να εκμεταλλευτούν κάθε αδυναμία. Από την Δευτέρα 26 έως την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στις 22:00, στο MEGA.

Ο Μανούσος και η Μαρκέλλα καλούνται να αντιμετωπίσουν νέα εμπόδια και μία νέα παρεξήγηση.

Ο Σήφης, ως καλός φίλος, μιλά με τα καλύτερα λόγια για τον Μανούσο στη Μαρκέλλα, ενώ βασανίζεται κρυφά από τον έρωτά του για εκείνη.

Η Μαρουσώ είναι παντελώς αντίθετη με τη σχέση της κόρης της με τον Μανούσο και το δείχνει με κάθε τρόπο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η Σοφία φτάνει στα άκρα, προκειμένου να εμποδίσει τον γάμο του Νικήτα με την Ελπίδα και εξαφανίζεται.

Ο Φίλιππος πέφτει στην παγίδα του Μάρκου και δέχεται τη βοήθειά του.

Ένας μυστηριώδης άνδρας ζητά από τον Μιχάλη, να πληρώσει για το ένοχο παρελθόν του, με τον Άρη να καλείται να «καθαρίσει» -ξανά- για χάρη του.

«Δύο Μαύρα Πουκάμισα»: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς

Επεισόδιο 21 (Δευτέρα 26 Οκτωβρίου)

Η Μαρουσώ γίνεται έξαλλη, όταν πιάνει στα πράσα την Μαρκέλλα με τον Μανούσο. Ζητά εξηγήσεις από την κόρη της, ενώ ο Μανούσος προσπαθεί να της βάλει όρια.

Παράλληλα, ο Σήφης αποκαλύπτει στον Φίλιππο πως η Μαρία είναι παντρεμένη.

Εκείνος, αγχωμένος για το μαγαζί, αφήνει τον Μάρκο να τον πλησιάσει ξανά. Την ώρα που ο Μιχάλης σχεδιάζει ένα ταξίδι στην Κρήτη, εμφανίζεται ένας άντρας που του ζητάει να πληρώσει για το ένοχο παρελθόν του.

Ο Γιαννιός δέχεται μια απρόσμενη πρόταση, ενώ σύννεφα και δυσκολίες παρουσιάζονται στον επικείμενο γάμο της Ελπίδας και του Νικήτα, με την Σοφία να συνεχίζει το παρασκήνιο.

Την ίδια στιγμή, η Μαρουσώ ζητά από την Κλειώ να στρέψει το ενδιαφέρον της Μαρκέλλας στον Σήφη.

Επεισόδιο 22 (Τρίτη 27 Οκτωβρίου)

Ο Σήφης προειδοποιεί τον Μανούσο να προσέξει τη συμπεριφορά του στη Μαρκέλλα, ενώ εκείνη δέχεται τον όρο του Κωνσταντή, να μην κυκλοφορούν παρέα στο Τζουγκρί. Λίγο αργότερα, όμως, ο Μανούσος και η Μαρκέλλα κινδυνεύουν από μια νέα παρεξήγηση.

Η Σοφία αρνείται πεισματικά να πάει στο γάμο του Νικήτα και της Ελπίδας, παίζοντας το τελευταίο της χαρτί, ενώ ο Λευτέρης με τον Σήφη ανησυχούν για τον Φίλιππο, που είναι έτοιμος να ξαναβάλει τον Μάρκο στη ζωή του.

Την ίδια στιγμή ο Αντώνης εκβιάζει τον Μιχάλη, κάνοντας τον Άρη να πάρει την κατάσταση στα χέριατου. Αφήνοντας τον πατέρα του να «καθαρίσει», ο Μιχάλης αποφασίζει να πάει στα Χανιά, να βρει τη Μαρκέλλα.

Επεισόδιο 23 (Πέμπτη 29 Οκτωβρίου)

Η Σοφία αγνοείται. Τρελός από αγωνία ο Νικήτας, ψάχνει παντού για να την βρει, αλλά μάταια.

Στο πλευρό του ο Μανούσος, ο Σήφης και η Ελπίδα. Την ίδια στιγμή, η Μαρκέλλα, σε πανικό με την προοπτική της άφιξης του Μιχάλη στην Κρήτη, του στέλνει ένα απειλητικό μήνυμα, προσπαθώντας να τον αποτρέψει.

Εκείνος, όμως, ούτε που το διαβάζει, έχοντας άλλα, πολύ σοβαρότερα προβλήματα.

Σε πρόβλημα είναι και ο Σήφης, που βλέπει τον πατέρα του να επισκέπτεται ξανά και ξανά το νοσοκομείο, χωρίς να μπορεί να καταλάβει το λόγο. Πάρα την προσπάθεια όλων να του αλλάξουν γνώμη, ο Φίλιππος πέφτει τελικά στην παγίδα του Μάρκου και δέχεται τη βοήθεια του.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Μανούσος χτυπάει την πόρτα της Μαρουσώς, με σκοπό να ξεκαθαρίσει την θέση του.

Επεισόδιο 24 (Παρασκευή 30 Οκτωβρίου)

Η προσπάθεια του Αντώνη να εκβιάσει τον Άρη, πέφτει στο κενό. Προσπάθεια κάνει και ο Μανούσος, να τα βρει με την Μαρουσώ, αλλά η κουβέντα τους καταλήγει σε καυγά.

Η Μαρκέλλα δίνει το τελειωτικό χτύπημα στον Μιχάλη και λίγο αργότερα βρίσκεται να τρώει με τον Σήφη και να τον ψαρεύει για τον Μανούσο, εισπράττοντας από εκείνον τα καλύτερα λόγια για τον φίλο του.

Παράλληλα, η Κέλλυ παριστάνει την αδιάφορη στον Γιαννιό και το κόλπο της πιάνει, αφού ο Γιαννιός τσιμπάει.

Η Σοφία επιστρέφει σπίτι της, όπου -προς μεγάλη της έκπληξη- η Ελπίδα την πλημμυρίζει με αγάπη.

Λίγο αργότερα, η Μαρουσώ απαγορεύει στη Μαρκέλλα, να ξαναπατήσει ο Μανούσος στο σπίτι τους, ενώ εκείνος, που έχει καταλάβει πως η Μαρουσώ καλοβλέπει τον Σήφη για την κόρη της, αποφασίζει να το ξεκαθαρίσει μαζί του.