Η Πενέλοπε Κρουζ μίλησε στο «Στούντιο 4» και τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο. Ενθουσιάστηκε με την ελληνική προφορά και την Κεφαλονιά.

Μία αναπάντεχη συνέντευξη φιλοξένησε σήμερα, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, η εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, καθώς εμφανίστηκε στις οθόνες η καταξιωμένη ηθοποιός Πενέλοπε Κρουζ.

Η βραβευμένη με Όσκαρ καλλιτέχνιδα, μίλησε στον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο αποκαλύπτοντας την αγάπη της για την Ελλάδα και ιδιαίτερα την Κεφαλονιά, ενώ παράλληλα έδειξε ιδιαίτερα ενθουσιασμένη με την ελληνική προφορά.

Η Πενέλοπε Κρουζ, αναφέρθηκε στα γυρίσματα που είχε πραγματοποιήσει στην Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια για την ταινία «Το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι», όταν συνεργάστηκε με την ελληνίδα ηθοποιό Ειρήνη Παπά, η οποία το 2022 έφυγε από τη ζωή.

Η συγκεκριμένη συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη νέα ταινία «Η πρόκληση» στην οποία η ηθοποιός πρωταγωνιστή.

Η Πενέλοπε Κρουζ στο «Στούντιο 4»

Η συζήτηση που δημιουργήθηκε ανάμεσα στους δύο συνομιλητές είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Πενέλοπε Κρουζ δεν αναφέρθηκε απλώς στις επαγγελματικές της δραστηριότητες.

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Μίλησε για την ταινία που πρωταγωνιστεί και ταυτόχρονα αναφέρθηκε στην αγάπη της για την Ελλάδα. Την ίδια ώρα προσπάθησε να μιλήσει στα ελληνικά λέγοντας: «Ευχαριστώ και παρακαλώ».

Όπως αποκάλυψε, δεν γνωρίζει άλλες λέξεις στα ελληνικά, ωστόσο στόχος της στο μέλλον είναι να μάθει να τα μιλάει: «Κάποια μέρα θέλω να μάθω. Μου αρέσει τόσο πολύ η προφορά σας. Ειλικρινά, όσο μου κάνατε αυτή την ερώτηση, προσπαθούσα να μελετήσω την προφορά σας. Γι’ αυτό αφαιρέθηκα λιγάκι. Είναι μία προφορά που θέλω να δουλέψω στο μέλλον, για κάποιον ρόλο. Νομίζω ότι είναι η δυσκολότερη, αλλά τόσο όμορφη. Συγγνώμη, λοιπόν. Όσο μιλούσατε, μελετούσα την προφορά σας», ανέφερε χαρακτηριστικά η Πενέλοπε Κρουζ.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Σας ορκίζομαι, έχετε υπέροχη προφορά. Είναι τόσο καθαρή, και η μουσικότητά της είναι πραγματικά εκπληκτική. Σκεφτόμουν ότι έπρεπε να πάρω τα στοιχεία επικοινωνίας σας, ώστε, αν χρειαστεί να προετοιμαστώ για έναν ελληνικό χαρακτήρα να μπορώ να σας ζητήσω τη συμβουλής σας… Αφαιρέθηκα όταν σας άκουγα…».

Η Πενέλοπε Κρουζ μίλησε για την αγάπη της στην Ελλάδα

«Έχω υπέροχες αναμνήσεις από τη δουλειά μου στην Ελλάδα, γιατί ήρθαν μαζί μου και πολλά μέλη της οικογένειάς μου. Ερωτευτήκαμε την Κεφαλονιά. Καταφέραμε να πάμε και στην Ιθάκη, κάτι πολύ ξεχωριστό για εμάς. Μια ζωή άκουγα ιστορίες για όσα συνδέονται με το όνομα μου, την Πηνελόπη, οπότε ήταν πραγματικά ξεχωριστό. Και η μητέρα μου αισθάνεται πολύ δεμένη με την Ελλάδα. Τη λατρέψαμε. Ο αδερφός μου, η αδερφή μου και η μητέρα μου, έμειναν μαζί μου εκεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αγαπάμε την Ελλάδα και ιδιαίτερα την Κεφαλονιά».

Η συνεργασία με την Ειρήνη Παπά

«Ήταν μία υπέροχη γυναίκα. Ήταν πολύ καλή μαζί μας και πολύ ανοιχτός άνθρωπος. Ήταν ένας θρύλος, μία εμβληματική μορφή. Θυμάμαι πόσο είχα ενθουσιαστεί όταν την είχα γνωρίσει γιατί μία ζωή άκουγα από τους γονείς μου να μιλούν γι’ αυτή. Έχω μόνο όμορφες αναμνήσεις από εκείνη, αλλά και από όλα τα γυρίσματα στην Ελλάδα», κατέληξε η Πενέλοπε Κρουζ.

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