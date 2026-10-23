Η ανακοίνωση του καταστήματος. Πότε θα πραγματοποιηθεί η πρεμιέρα.

Μία αναπάντεχη εξέλιξη ήρθε για να αναβάλλει τη σημερινή πρεμιέρα της Πάολα και του Δήμου Αναστασιάδη, οι οποίοι θα εμφανίζονταν σε νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας.

Η πρεμιέρα των δύο ερμηνευτών είχε προγραμματιστεί για απόψε, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στο Hotel Music Hall, ωστόσο, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, οι δύο καλλιτέχνες θα ανοίξουν αυλαία την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.

Η αλλαγή στην ημερομηνία, όπως αναφέρεται, προκύπτει λόγω διοικητικής παράβασης που πραγματοποιήθηκε στο παρελθόν και απαιτεί τη σφράγιση του καταστήματος για 48 ώρες.

Οι κρατήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί για το συγκεκριμένο διήμερο, μπορούν να μεταφερθούν για τη νέα ημερομηνία της πρεμιέρας.

Αναβολή στην πρεμιέρα Πάολα – Δήμου Αναστασιάδη: Η ανακοίνωση του καταστήματος

«Αναβολή πρεμιέρας. Νέα ημερομηνία: Κυριακή 25 Οκτωβρίου – 22:30.

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Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η αποψινή πρεμιέρα της Πάολας και του Δήμου Αναστασιάδη αναβάλλεται λόγω διοικητικής παρέμβασης που συνέβη στο παρελθόν και επέφερε σφράγιση της εγκατάστασης για 48 ώρες.

Η έναρξη των εμφανίσεων θα γίνει την Κυριακή 25 Οκτωβρίου (ώρα έναρξης 22:30).

Στη συνέχεια, εμφανίσεις θα γίνονται κάθε Παρασκευή και Σάββατο όπως έχει προγραμματιστεί.

Οι κρατήσεις που έχουν γίνει γι’ αυτό το διήμερο (23-24 Οκτωβρίου) μπορούν να μεταφερθούν για την Κυριακή, κατόπιν συνεννόησης με το τηλεφωνικό μας κέντρο.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση, Hotel Music Hall».

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