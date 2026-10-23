Η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, ζωντανά μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ3.

Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, με αφορμή την εθνική επέτειο, θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη Στρατιωτική Παρέλαση, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ.

Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού για την Σταρτιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και την τεχνογνωσία του εξειδικευμένου προσωπικού της, η ΕΡΤ θα μεταδώσει ζωντανά τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου από τη Θεσσαλονίκη, ανήμερα της εθνικής επετείου, στις 11:00, από την ΕΡΤ3.

Για τις ανάγκες της φετινής μετάδοσης θα αξιοποιηθεί η μονάδα εξωτερικών μεταδόσεων της ΕΡΤ (OB Van) με συνολικά 24 κάμερες διαφορετικών τύπων: σταθερές, φορητές, τροχήλατες, minicam, καθώς και δύο γερανοί και τρία drones.

Φορητές ασύρματες κάμερες τοποθετημένες σε πλωτά μέσα, σε άρματα μάχης, σε κράνη στελεχών που θα παρελάσουν, καθώς και ειδικά τοποθετημένες κάμερες σε ελικόπτερα και αεροσκάφη θα καταγράφουν τη δράση τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό των πτητικών μέσων.

Ο εξοπλισμός αυτός εξασφαλίζει πολλαπλές οπτικές γωνίες και δυναμική τηλεοπτική κάλυψη, αναδεικνύοντας κάθε στιγμή της παρέλασης προσφέροντας στο κοινό μια ολοκληρωμένη τηλεοπτική εμπειρία, αντάξια της ιστορικής και εθνικής σημασίας της ημέρας.

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Στην παραγωγή θα συμμετάσχουν έμπειροι τεχνικοί της ΕΡΤ3 και του ΕΡΤnews, συνδυάζοντας την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία τους με τις δυνατότητες της σύγχρονης τηλεοπτικής τεχνολογίας, για μια μετάδοση υψηλών προδιαγραφών.

Με σεβασμό στην ιστορική μνήμη και στη σημασία της εθνικής επετείου, η ΕΡΤ αξιοποιεί τις δυνατότητές της, για να μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας τον παλμό της ημέρας, αποτυπώνοντας την υπερηφάνεια και το εθνικό φρόνημα που συνοδεύουν την επέτειο του «ΟΧΙ».

Σκηνοθεσία: Γιώργος Μπότσος, Σπύρος Δαγκλής

Διεύθυνση παραγωγής: Θοδωρής Τσέπος, Αργύρης Δούμπλατζης, Αλεξάνδρα Κούρτη

Περιγραφή: Νίκος Λαδιανός